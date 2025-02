El escándalo de 'Papá Pitufo' y el "peligro" que representa Armando Benedetti

Siguen apareciendo detalles sobre lo que representa 'Papá Pitufo' para la política en Colombia tras conocerse que al parecer intentó infiltrarse en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, todavía hay más cuestionamientos que respuestas con relación a este tema.

En la Mesa Ancha de Noticias RCN este fue el punto del debate, donde se detalló que al parecer el zar del contrabando estuvo presente en otros gobiernos, pero ahora hay preocupación debido a la relación con Armando Benedetti, que ya incluso hace suponer que el director de la UNP estaría en riesgo debido a sus denuncias.

El peligro que representa Armando Benedetti tras la aparición de 'Papá Pitufo'

Uno de los temas que se puso sobre la Mesa Ancha fue el apartado del comunicado de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, en donde reveló cómo fue la devolución de los 500 millones, pero escribió "me animo a decir públicamente que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud", siendo al parecer advertencias de posibles amenazas.

Frente a esto, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda e invitado del día, indica que "más clara no puede ser la crisis, es el gobierno atacándose él mismo, el gobierno implosionando", señalando que no hay que olvidar que ya existen investigaciones adicionales con relación a la financiación ilegal de la campaña.

Para Juana Afanador, es importante tener en cuenta quién es Augusto Rodríguez, lo que dejaría a Armando Benedetti como alguien "peligroso". "No es alguien que acaba de aparecer o que no conoce el mundo político, Augusto Rodríguez estuvo detrás de todas las investigaciones de parapolítica de Gustavo Petro cuando era congresista".

Julio César Iglesias fue insistente con este asunto, pues es indignante que la persona que está encargada de proteger a las personas amenazadas en Colombia, tendría miedo por presuntas amenazas. "Si él está asustado, imagínese el resto".

El escándalo de presunta corrupción en la campaña de Gustavo Petro

Para Henao, es muy diciente la figura de Xavier Vendrell. "Ese catalán tenía representación del gobierno, era una persona que muchos empresarios lo utilizaron para llegar al gobierno, pero además está investigado también por el CNE porque fue el que tuvo que coordinar los 90.000 testigos que todavía no han justificado cómo los pagaron".

Sobre Vendrell, Iglesias insistió. "Vendrell es un personaje español que tiene en su país diferentes acusaciones y procesos por corrupción (...) no es que haya aparecido pues un alma caritativa mágicamente y sorpresivamente haya comenzado a hacer este tipo de acciones, no, sabían los antecedentes de este personaje".

Juana Afanador volvió a decir que Benedetti es una persona peligrosa, pues la figura de 'Papá Pitufo' ya existía en actos de corrupción con otras entidades del Estado y ahora estaría siendo vinculado con este escándalo con el gobierno actual, pues se le señala como el link entre las partes.