Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Bogotá presentó nuevos esquemas de desarrollo urbano orientados al transporte público, entre ellos el primer Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS). Este modelo establece que Transmilenio asumirá el rol de operador y desarrollador urbano, iniciando su primera intervención en el área de la Estación Intermedia en la avenida Primero de Mayo.

RELACIONADO Alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la llegada del tercer tren del Metro a Bogotá

Alcances del nuevo esquema de desarrollo urbano

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que esta estrategia busca orientar proyectos de vivienda, comercio y espacio público a partir de las estaciones de Transmilenio y, a futuro, del Metro de Bogotá.

El modelo se sustenta en el trabajo articulado entre Transmilenio, la Secretaría de Planeación y la Secretaría del Hábitat. Su implementación permitirá simplificar trámites, establecer normas claras y habilitar mayores posibilidades de edificabilidad alrededor de las troncales.

De igual forma, habilita el desarrollo de proyectos tanto en predios del sistema como en lotes privados cercanos a corredores, áreas de integración modal o infraestructura asociada.

Primer proyecto en la Estación Intermedia de la avenida Primero de Mayo

El PRUMS iniciará con un plan en suelo propio de Transmilenio, junto a la Estación Intermedia de la avenida Primero de Mayo, en la troncal carrera 10.

La intervención habilita 12.594 metros cuadrados de suelo en un lote de 3.527 metros cuadrados para la construcción de más de 25.000 metros cuadrados de vivienda, comercio y servicios. Este punto se ubica en un nodo estratégico donde convergen la troncal Carrera 10, la Línea 1 del Metro de Bogotá y el TransMiCable de San Cristóbal.

A partir del 21 de noviembre de 2025, Transmilenio abrirá una convocatoria pública dirigida a constructores, estructuradores e inversionistas para presentar propuestas.

Proyectos privados de renovación urbana sobre la avenida 68

En paralelo, avanzan tres proyectos privados sobre la avenida 68. Estas iniciativas permitirán la construcción de edificaciones de mayor altura, zonas comerciales y espacios públicos mejorados.

Entre ellos se encuentra el proyecto Metrópolis, que contempla varias torres entre 25 y 29 pisos y aproximadamente 2.450 soluciones de vivienda, además de comercio en los primeros niveles y áreas comunes.

Los desarrollos privados también aportarán nuevas fuentes de ingresos al sistema de transporte mediante mecanismos de aprovechamiento del suelo, integrándose al modelo de renovación orientado al transporte público.