¡Atención, usuarios! Este TransMiZonal en el sur de Bogotá tuvo cambios importantes

Transmilenio informó que desde el martes 4 de noviembre, el TransMiZonal G514 tuvo un cambio en su recorrido.

Cambios en el TransMiZonal G514

Este bus cubre el camino que conecta al Portal Sur con San José. El bus cambió su operación en el sector de San Pablo en la calle 65G bis. Es decir, dejó de pasar por ese tramo.

En cambio, su nuevo recorrido pasa por la carrera 77M y la calle 65 Sur. Partiendo de este ajuste, los paraderos habilitados ahora son:

Listado completo de los 26 paraderos