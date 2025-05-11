¡Atención, usuarios! Este TransMiZonal en el sur de Bogotá tuvo cambios importantes
Estos son los paraderos que de ahora en adelante tendrá el servicio.
Noticias RCN
noviembre 05 de 2025
05:09 p. m.
Transmilenio informó que desde el martes 4 de noviembre, el TransMiZonal G514 tuvo un cambio en su recorrido.
Cambios en el TransMiZonal G514
Este bus cubre el camino que conecta al Portal Sur con San José. El bus cambió su operación en el sector de San Pablo en la calle 65G bis. Es decir, dejó de pasar por ese tramo.
En cambio, su nuevo recorrido pasa por la carrera 77M y la calle 65 Sur. Partiendo de este ajuste, los paraderos habilitados ahora son:
Listado completo de los 26 paraderos
- Br. La Estación (KR 77G – CL 65 Sur).
- Br. San Pablo II Sector (KR 77J – CL 65G Sur).
- Br. La Estación (KR 77J – CL 69B Sur).
- Br. Pablo VI (KR 77J – CL 78B Sur).
- Br. José María Carbonell (CL 71A – KR 78).
- Br. José María Carbonell (KR 78C – CL 72 Sur).
- Br. Villa Anny I (CL 74A Sur – KR79 Bis A).
- Alameda del Parque (CL 74 Sur – kr 83A).
- Dg 73H (KR 79D- DG 73H Sur).
- Pq. La Esperanza (KR 80J – CL 75 Sur).
- Br. El Jardín (KR 80K – CL 82B Sur).
- Bosa El Jardín (KR 88I – CL 83C Sur).
- Urb. San Diego (CL 85A Sur – KR 78A).
- Urb. San Diego (CL 86 Sur – KR 78A).
- Br. Bosa San José (KR 80I – CL 84C Bis).
- Br. San Diego Bosa (KR 80K – CL 82B Sur).
- Pq. La Esperanza (KR 80J – CL72 Sur).
- Br. Manzanares (TV 90D – CL74A).
- Br. Villa Anny I (TV 79D – DG73B Sur).
- Br. Carlos Albán Holguín (TV 79D – CL 72B Sur).
- Br. José María Carbonell (TV 78D – CL 71B Sur).
- Br. Nueva Granada Bosa (KR 78C – DG 70C Sur).
- Br. Nueva Granada Bosa (KR 78C – CL 69B Bis Sur).
- Urbanización La Amistad (KR 78C – CL 65J Sur).
- La Amistad Bosa (TV 77M – CL 65G Bis Sur).
- Centro Comunitario Bosa (CL 65 Sur – KR 77H).