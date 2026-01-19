Pareja de adultos mayores murió tras ser arrollada por conductor en estado de embriaguez

Una tragedia vial enlutó al municipio de Marinilla, en el oriente de Antioquia, cuando Dolly Tamayo, de 64 años, y su esposo Rodrigo Giraldo, de 71, perdieron la vida tras ser atropellados por un conductor en estado de embriaguez mientras esperaban un bus de servicio público.

RELACIONADO Familia de Yeison Jiménez alerta sobre su seguridad ante ola de especulaciones de su patrimonio

Conductor en estado de embriaguez arrolló a dos adultos mayores

El siniestro ocurrió en plena autopista Medellín-Bogotá, específicamente a la altura del kilómetro 44, en jurisdicción del municipio de Marinilla.

Según informaron las autoridades, la pareja se dirigía a la misa del domingo cuando fueron embestidos por un vehículo que circulaba a alta velocidad, sin darles tiempo alguno para reaccionar y evitar el impacto mortal.

“A nivel del kilómetro 44, ocurrió un siniestro vial, en el que dos adultos se dirigían hacia su eucaristía y esperaban el transporte público; fueron atropellados por una persona”, indicó Daniel Castrillón, secretario de tránsito de Marinilla.

Cabe mencionar que el conductor responsable también resultó con lesiones y fue trasladado a un centro médico para su atención.

Lo más grave del caso es el estado en que se encontraba el conductor al momento del accidente.

“A la persona se le realiza prueba de alcoholemia médico-pericial con la finalidad de establecer cuál era el grado, encontrándose que es el tercer y último grado de alcoholemia, por lo que estos hechos implicarán una respectiva captura en su momento”, añadió Castrillón.

El grado tres de alcoholemia es el nivel más alto de concentración de alcohol en la sangre según la legislación colombiana, lo que evidencia una conducción en estado de embriaguez severa.

El conductor fue capturado inmediatamente por las autoridades competentes.

La pareja de esposos dejó cuatro hijos que hoy lloran su partida prematura. El municipio de Marinilla se encuentra consternado por esta tragedia que pudo haberse evitado.

Capturado sujeto que arrolló a dos adultos mayores

El hecho ha generado rabia e indignación en la comunidad, no solo por la pérdida de dos vidas, sino por las circunstancias evitables en que ocurrió el accidente.

Este lamentable suceso se suma a las estadísticas de siniestros viales causados por conductores bajo los efectos del alcohol en las carreteras, un problema que continúa cobrando vidas inocentes a pesar de las campañas de prevención y las sanciones legales existentes.