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Falso Policía fue capturado en Bogotá: trató de evadir a las autoridades en un caño

Entre sus pertenencias cargaba un brazalete de Transporte Masivo y una libreta militar con la que se identificaba como “Policía”.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Jorge Leonardo Alzate

octubre 28 de 2026
07:12 p. m.
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En medio de sus labores de patrullaje en el barrio Marandú, noroccidente de Bogotá, uniformados de la Estación de Policía de Engativá realizaron la captura de un hombre de 27 años que pretendía engañar a la ciudadanía en vía pública, vistiendo prendas e insignias de la Policía.

La alerta fue realizada por habitantes del sector, al notar que el sujeto “abordaba a las personas” en la calle, “para realizar procedimientos”, de manera sospechosa.

Uniformados de la zona de atención del CAI Jaboque lograron identificarlo y lo siguieron hasta un caño, en el que el sujeto trató de despistarlos, colocándose una chaqueta.

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En manos de las autoridades, el sujeto trató de hacerse pasar por auxiliar:

Al ser abordado “para practicarle un registro y verificar su identidad, los uniformados evidenciaron que portaba prendas e insignias policiales, así como un brazalete de Transporte Masivo y una libreta militar, con la que pretendía identificarse como miembro activo de la institución”.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, al ser interceptado, el hombre sostuvo que trabajaba como auxiliar:

“Ante esta situación, los uniformados verificaron su identidad a través de la central de radio y establecieron que el hombre no pertenecía a la Policía Nacional ni se encontraba activo en la institución”.

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Falso policía está en manos de la autoridad competente:

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

Al presentar múltiples inconsistencias en su historia, la Policía logró determinar que se trataba de un falso uniformado y siguió el procedimiento indicado para este tipo de casos.

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