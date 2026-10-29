Los contratos de Deicy Jiménez: tiene uno vigente con Mininterior hasta diciembre de 2026

Noticias RCN conoció los diez contratos otorgados a Deicy Jiménez en entidades como el Congreso y el Ministerio del Interior entre 2021 y 2026. En total, el valor de estos superaría los 100 millones de pesos.

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Se trata de la malla de contratos con el Estado, en donde se encuentran documentados 10 convenios firmados entre los años 2021 y 2026.

Las entidades por las que pasó Deicy Jiménez

Allí, aparecen consignados siete contratos con el Congreso de la República, uno con la Superintendencia de Vigilancia y dos con el Ministerio del Interior, uno de los cuales tiene fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sobre este último, la información indica que inició el 30 de enero de este año y que fue firmado por un valor de $30.457.000 para la siguiente función:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana apoyando en la consolidación.

Otro de los contratos que llaman la atención de las autoridades es uno con fecha del 2023, cuyo objeto era prestar servicios de apoyo a la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado de la República, encabezada en ese entonces por María José Pizarro.

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Ese aparece firmado por un valor de $34.366.000 por un periodo de 10 meses. Dentro de sus funciones, Jiménez reporto en los informes lo siguiente:

Brindé apoyo en la atención de los usuarios a fin de proporcionar la información requerida. Brindé apoyo transcribiendo resoluciones solicitadas en mi área de trabajo.

Más de $130 millones en contratos con el Estado

Adicional a esto existen contratos por distintos rubros, entre los $2 millones y los $18 millones.

En total, los contratos otorgados a Deicy Jiménez suman más de $130 millones en 5 años. Ahora, todos estos documentos son revisados con lupa por las autoridades.