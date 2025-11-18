Pareja de motociclistas murió trágicamente tras la caída de un árbol en Santander

En las últimas se registró un grave accidente que dejó dos personas muertas en Santander, tras la caída de un enorme árbol al paso de una motocicleta en la que se movilizaban las víctimas.

De acuerdo con las autoridades es materia de investigación el lamentable accidente que se registró en el sector de La Españolita, en sentido Piedecuesta hacia Floridablanca.

La versión de los testigos de la grave emergencia señala que la pareja murió inmediatamente en el sitio tras el impacto de un árbol con un tronco de gran diámetro.

Confirman la identidad de los motociclistas muertos por caída de un árbol

Las dos personas fallecidas en el lugar de los hechos fueron identificadas como Yuri Mantilla y Jaime Hernández, quienes sufrieron graves heridas como consecuencia de la caída de un robusto árbol cuando pasaban en su motocicleta.

Las autoridades investigan si el hecho se produjo es por la vejez del espécimen del árbol de este corredor vial, o si también fue por consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en territorio santanderano en los últimos días.

Vendedora intentó socorrer a los motociclistas, pero ya estaban muertos

Una joven vendedora de este sector se dio cuenta de la caída del árbol y corrió para intentar ayudar, pero la pareja ya estaba sin vida:

Yo trabajo aquí en el puesto de fresas con crema, estaba sentada y yo vi que de un momento a otro se cayó el árbol. Vine inmediatamente a mirar qué pasaba porque empezaron a frenar los carros y las motos. Cuando llegué acá al lugar ya las personas estaban fallecidas, ya no había nada que hacer.

En este puente festivo en Santander se registraron varios accidentes de tránsito que lamentablemente dejaron fatalidades.

El saldo es de cinco personas fallecidas, tres en Piedecuesta, una en Berlín y otra en la Troncal del Carare.