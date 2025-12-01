CANAL RCN
Colombia Video

Otro intento linchamiento en menos de 24 horas en Bogotá: le quemaron la moto por robar un celular

Un hombre que, al parecer, le habría robado un celular a una mujer cuando buscaba a su niño en un colegio de Kennedy desató la furia de la comunidad.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevamente el suroccidente de la ciudad de Bogotá fue el escenario de otro caso de justicia por mano propia, el segundo que se registra en menos de 24 horas en la misma zona.

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno

Esta vez, la comunidad de Nuevo Techo, atacó a golpes a un motociclista que, aparentemente, le había hurtado un celular a una madre que buscaba a su hijo en un colegio del sector, bajo la modalidad de raponazo, justo cuando decenas de estudiantes salían de la institución.

El hombre fue acorralado por los vecinos, se cayó de la motocicleta en la que se movilizada y fue atacado a golpes hasta que la Policía pudo controlar la situación. Sin embargo, el enojo de la comunidad no se limitó a los golpes.

¿Desconectarán a Juan Martín, el niño atropellado por taxista borracho tras la muerte de su hermanita?
RELACIONADO

¿Desconectarán a Juan Martín, el niño atropellado por taxista borracho tras la muerte de su hermanita?

Incineraron la moto de un ladrón en Nuevo Techo, Kennedy

En medio de la golpiza que le estaban propinando al presunto ladrón, la motocicleta que llevaba fue incinerada al lado del andén, a escasos metros del colegio donde la víctima de robo iba a buscar a su hijo.

Minutos más tarde, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y resguardaron al hombre evidentemente herido.

En las imágenes grabadas en video de la situación se ve al señalado ladrón ensangrentado, con múltiples golpes a la altura de la cabeza.

Esta persona fue esposada y trasladada por una patrulla de la Policía.

Atención | Un muerto y un herido tras grave explosión en glorieta del suroccidente de Bogotá
RELACIONADO

Atención | Un muerto y un herido tras grave explosión en glorieta del suroccidente de Bogotá

Otro linchamiento en menos de 24 horas en Bogotá

El más reciente caso de intento de linchamiento ocurrió pasado el mediodía de este 12 de noviembre, pero horas antes, en la misma zona, un hombre que atropelló a varios motociclistas con una camioneta fue perseguido y golpeado hasta la muerte.

De acuerdo con la familia del conductor de la camioneta, se trataría de un hombre con problemas de ansiedad que habría salido sin que su esposa se diera cuenta.

Las autoridades investigan estos delicados hechos de intolerancia que comprometen el orden público y la tranquilidad de la ciudad.

La Policía de Bogotá intensifica una campaña en la que invita a pensar un segundo antes de dar un golpe o de usar un arma; asegura que:

En Bogotá, 4 de cada 10 homicidios se originan de un desacuerdo o una riña.

Habla familia de conductor que fue linchado por motociclistas en Bogotá: sufría de ataques de ansiedad y depresión
RELACIONADO

Habla familia de conductor que fue linchado por motociclistas en Bogotá: sufría de ataques de ansiedad y depresión

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Chats revelan órdenes denigrantes para sacrificar perros en Bucaramanga

Armando Benedetti

Consejo Superior de la Judicatura llama a Benedetti a respetar la independencia judicial tras señalamientos contra magistrada Lombana

Disidencias de las Farc

¿A qué se debe la letal operación que dejó a 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ neutralizados en Guaviare?

Otras Noticias

Millonarios

Revelaron el extremo izquierdo que quiere Millonarios para su nómina en el 2026

Este es el extremo izquierdo que quiere Millonarios para su nómina en el 2026. ¿De quién se trata?

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda recibir luz solar? estos son algunos beneficios

Mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo y previene enfermedades son algunos aportes de la luz solar.

Empleo en Colombia

Una cuarta parte de los bogotanos se encuentran desmotivados con su empleo, según estudio

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado contó detalles de la salida de Raúl Ocampo: ¿Qué pasó detrás de cámaras?

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos