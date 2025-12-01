Otro intento linchamiento en menos de 24 horas en Bogotá: le quemaron la moto por robar un celular

Nuevamente el suroccidente de la ciudad de Bogotá fue el escenario de otro caso de justicia por mano propia, el segundo que se registra en menos de 24 horas en la misma zona.

Esta vez, la comunidad de Nuevo Techo, atacó a golpes a un motociclista que, aparentemente, le había hurtado un celular a una madre que buscaba a su hijo en un colegio del sector, bajo la modalidad de raponazo, justo cuando decenas de estudiantes salían de la institución.

El hombre fue acorralado por los vecinos, se cayó de la motocicleta en la que se movilizada y fue atacado a golpes hasta que la Policía pudo controlar la situación. Sin embargo, el enojo de la comunidad no se limitó a los golpes.

Incineraron la moto de un ladrón en Nuevo Techo, Kennedy

En medio de la golpiza que le estaban propinando al presunto ladrón, la motocicleta que llevaba fue incinerada al lado del andén, a escasos metros del colegio donde la víctima de robo iba a buscar a su hijo.

Minutos más tarde, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y resguardaron al hombre evidentemente herido.

En las imágenes grabadas en video de la situación se ve al señalado ladrón ensangrentado, con múltiples golpes a la altura de la cabeza.

Esta persona fue esposada y trasladada por una patrulla de la Policía.

Otro linchamiento en menos de 24 horas en Bogotá

El más reciente caso de intento de linchamiento ocurrió pasado el mediodía de este 12 de noviembre, pero horas antes, en la misma zona, un hombre que atropelló a varios motociclistas con una camioneta fue perseguido y golpeado hasta la muerte.

De acuerdo con la familia del conductor de la camioneta, se trataría de un hombre con problemas de ansiedad que habría salido sin que su esposa se diera cuenta.

Las autoridades investigan estos delicados hechos de intolerancia que comprometen el orden público y la tranquilidad de la ciudad.

La Policía de Bogotá intensifica una campaña en la que invita a pensar un segundo antes de dar un golpe o de usar un arma; asegura que: