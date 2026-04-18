Con un puñal asesinaron en un intento de robo a una funcionaria de Parques Naturales de Colombia

Loren Lizeth Rosero, de 32 años, fue atacada con arma cortopunzante en el negocio familiar ubicado en el barrio Unión de Vivienda Popular, en Cali.

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El crimen dejó huérfano a un niño de cinco años. Según el relato de Daniela Mera, hermana de la víctima, el criminal ingresó al establecimiento, propiedad de la madre de la víctima, observó a Rosero y luego intentó robarla.

La intentó robar y no se llevó nada. Se llevó a mi hermana, que fue lo más importante.

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El atacante utilizó un arma cortopunzante contra la mujer cuando esta forcejeó para resistirse al asalto.

"Mi hermana forcejó y el tipo con un arma cortopunzante le dio a mi hermana en el tórax.

Lo más alarmante del caso es que el delincuente huyó tranquilamente del lugar en una bicicleta, sin que nadie lo detuviera, y la víctima no recibió atención oportuna, perdiendo la vida casi de manera inmediata.

"Nos dejaron solos, mi familia se destruyó", dijo la hermana. Además, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades:

Hoy soy yo y mañana quién más. Pido encarecidamente que se haga justicia.

Exigen justicia por el asesinato de la funcionaria de Parques Naturales de Colombia

Parques Naturales de Colombia lamentó el fallecimiento de su funcionaria mediante un comunicado en el que destacaron sus cualidades profesionales y humanas:

Recordamos su compromiso, su respeto por la naturaleza y su amor por la vida. Siempre brindaba una sonrisa y para todo tenía una respuesta amable.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Cali no ha entregado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones del crimen.

La familia se encuentra analizando, con apoyo de un psicólogo, diferentes métodos para informar al hijo de cinco años de la víctima sobre el fallecimiento de su madre, considerando las problemáticas psicosociales que esto podría generar en el menor.