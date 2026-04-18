CANAL RCN
Colombia Video

Con un puñal asesinaron en un intento de robo a una funcionaria de Parques Naturales de Colombia

La mujer fue asesinada de una puñalada en Cali cuando se resistió al robo de su negocio familiar.

Yhonay Díaz

abril 18 de 2026
07:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Loren Lizeth Rosero, de 32 años, fue atacada con arma cortopunzante en el negocio familiar ubicado en el barrio Unión de Vivienda Popular, en Cali.

Menor de 15 años asesinado en un confuso operativo policial en Cali cuando jugaba con unas toallas
RELACIONADO

Menor de 15 años asesinado en un confuso operativo policial en Cali cuando jugaba con unas toallas

El crimen dejó huérfano a un niño de cinco años. Según el relato de Daniela Mera, hermana de la víctima, el criminal ingresó al establecimiento, propiedad de la madre de la víctima, observó a Rosero y luego intentó robarla.

La intentó robar y no se llevó nada. Se llevó a mi hermana, que fue lo más importante.

Feminicidio en Barranquilla: hombre habría asesinado y abandonado el cuerpo de su pareja dentro de un taxi
RELACIONADO

Feminicidio en Barranquilla: hombre habría asesinado y abandonado el cuerpo de su pareja dentro de un taxi

Ladrón apuñaló y mató a una funcionaria de Parques Nacionales de Colombia

El atacante utilizó un arma cortopunzante contra la mujer cuando esta forcejeó para resistirse al asalto.

"Mi hermana forcejó y el tipo con un arma cortopunzante le dio a mi hermana en el tórax.

Lo más alarmante del caso es que el delincuente huyó tranquilamente del lugar en una bicicleta, sin que nadie lo detuviera, y la víctima no recibió atención oportuna, perdiendo la vida casi de manera inmediata.

"Nos dejaron solos, mi familia se destruyó", dijo la hermana. Además, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades:

Hoy soy yo y mañana quién más. Pido encarecidamente que se haga justicia.

Uno de los narcos más buscados en el mundo fue capturado en Cali: esta es la historia
RELACIONADO

Uno de los narcos más buscados en el mundo fue capturado en Cali: esta es la historia

Exigen justicia por el asesinato de la funcionaria de Parques Naturales de Colombia

Parques Naturales de Colombia lamentó el fallecimiento de su funcionaria mediante un comunicado en el que destacaron sus cualidades profesionales y humanas:

Recordamos su compromiso, su respeto por la naturaleza y su amor por la vida. Siempre brindaba una sonrisa y para todo tenía una respuesta amable.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Cali no ha entregado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones del crimen.

La familia se encuentra analizando, con apoyo de un psicólogo, diferentes métodos para informar al hijo de cinco años de la víctima sobre el fallecimiento de su madre, considerando las problemáticas psicosociales que esto podría generar en el menor.

Hombre que mató y ocultó a su esposa en un congelador en EE. UU. enviaba fotos con IA a su familia
RELACIONADO

Hombre que mató y ocultó a su esposa en un congelador en EE. UU. enviaba fotos con IA a su familia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

CAR prohíbe extracción de agua en tres manantiales de La Calera y reduce 40% permisos a Indega

Inseguridad

Capturados los dos extorsionistas más buscados del país: así cayeron alias Niño y alias Marcos

Elecciones presidenciales 2026

Delicada advertencia de la ONU: hay riesgo electoral extremo en 185 municipios por grupos criminales

Otras Noticias

América de Cali

América vs. Millonarios: pronóstico en el Pascual, según la IA

América de Cali y Millonarios se enfrentan este domingo 19 de abril en el Pascual Guerrero. Este es el pronóstico de la inteligencia artificial.

Irán

Irán anunció nuevamente el cierre completo del Estrecho de Ormuz

La decisión fue en respuesta al bloqueo de Estados Unidos en los puertos iraníes.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 18 de abril de 2026

Artistas

"No me pegaron porque los expulsaban": Karina García rompió el silencio y contó toda la verdad tras su conflicto con Yina Calderón

Enfermedades

Expertos alertan sobre las complicaciones de la meningitis ante un reciente brote en Inglaterra