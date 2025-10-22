VIDEO | Pareja utilizó un bebé como distracción para robar una tienda en Popayán: indignante caso

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los criminales ingenian formas de salirse con la suya. Algunos métodos son insólitos e incluso indignantes.

Cámaras de seguridad grabaron a una pareja de jóvenes que utiliza a un bebé como distracción para cometer robos en supermercados y otros establecimientos comerciales en Popayán.

Pareja no pudo salirse con la suya

El hecho más reciente ocurrió en un local del barrio La María. El video mostró que la mujer estaba jugando con el bebé, algo que no parecía extraño. Sin embargo, mientras la atención estaba en el menor, el hombre aprovechó para robar productos.

Se investiga si ellos son el papá y la mamá del menor. Por suerte, la pareja no logró su cometido.

Si bien parecía que ambos iban a salirse con la suya, un vigilante sí se dio cuenta de lo que habían hecho y antes de que salieran, hizo que devolvieran lo robado. Aunque, permitió que siguieran su camino sin llamar a las autoridades.

Con base en el Observatorio Integral de Paz, entre enero y agosto ocurrieron 2.155 hurtos a personas. 323 hechos fueron empleando armas cortopunzantes y otros 310 con armas de fuego.

Las comunas con más casos fueron la cuatro (473), la uno (343), la ocho (282), la dos (247) y la tres (239).

Hace poco ocurrió un caso similar en Bogotá

A pesar de ser una modalidad insólita y sinvergüenza de robar, no es la primera vez que ocurre un hecho así. A finales de agosto, se registró un caso muy similar en Bogotá.

Resulta que una pareja llegó a una tienda en San Victorino en el centro de la capital. Por medio de las cámaras de seguridad, se vio el momento en el que el hombre, quien llevaba a una bebé en sus brazos, disimuló para robar gorras.

Mientras la mujer conversaba con la trabajadora del sitio, su cómplice siguió aprovechando la situación para llevarse más objetos sin ser visto.