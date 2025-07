¿En qué van las negociaciones entre el Gobierno y los arroceros para levantar el paro?

El paro de arroceros continúa, a pesar de que el Gobierno anunció una posible solución al conflicto. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, estaría a punto de radicar un documento ante la Superintendencia de Industria y Comercio para fijar el precio del arroz, una medida que podría poner fin a la protesta que mantiene bloqueada la vía al Llano.

Los productores insisten en que no levantarán el paro hasta que el compromiso quede en firme. “El paro sigue mientras no quede en firme la resolución o mientras los industriales no digan si les vamos a pagar a ese precio”, sostuvo Humberto Bravo, vocero de los arroceros de Meta.

¿Cómo está la situación en la vía al Llano?

La situación en la vía al Llano, específicamente en el kilómetro 86, refleja la tensión del momento. El corredor vial permanece abierto hasta las 8:00 a.m., para luego volver a cerrarse como parte de las medidas de presión de los manifestantes.

El conflicto surge de la falta de acuerdo entre el Gobierno, los arroceros y los industriales. Según informes, los industriales no estuvieron de acuerdo con el precio propuesto, lo que llevó al Gobierno a tomar la decisión de radicar la resolución unilateralmente.

¿Qué dicen los arroceros?

“El ministerio está tratando de solucionar con el tema de los industriales que no estuvieron muy de acuerdo con el tema de esta resolución o con algunos ajustes que había que hacerle”, afirmó el vocero.

Se espera que el trámite de la resolución tarde alrededor de ocho días, un periodo durante el cual los productores mantendrán su postura de protesta. Mientras tanto, las negociaciones continuarán para definir otros puntos del pliego de peticiones presentado por los arroceros.

La situación ha generado preocupación en diversos sectores, dado el impacto que el paro puede tener en la cadena de suministro y en los precios del arroz para los consumidores. El Gobierno busca una solución que satisfaga a todas las partes involucradas, pero el camino hacia un acuerdo definitivo parece aún incierto.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, tanto los productores como los consumidores permanecen atentos a las decisiones que se tomen en los próximos días, esperando una resolución que beneficie a toda la cadena productiva del arroz.