Lo que necesita saber sobre el paro de taxistas: vías que debe evitar y transportes alternos

Desde varios sectores de taxistas se convocó un paro que se llevará a cabo el 22 de febrero. Los conductores confirmaron su decisión a través de un comunicado, mientras el Gobierno, por su parte, espera la reunión del gremio con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien recibirá a los representantes para evitar las movilizaciones convocadas.

Aunque no participará todo el gremio, se espera que una gran parte de ellos se tomen las calles del país en las principales ciudades como Cartagena, Cúcuta, Palmira, Montería, Pereira, Manizales, Armenia, Cali, Pasto, Villavicencio, Yumbo, Tunja, Sincelejo, Yopal, Neiva y Chocó.

Lo que se sabe hasta el momento es que los miembros de este sector se sienten inconformes con algunas decisiones del Gobierno Nacional. El gremio argumentó que “ante el anuncio de formalizar la prestación del servicio público indicada en vehículos particulares intermediado por plataformas, como también el incremento desmedido en el costo de los combustibles e insumos para la operación de los vehículos, se tomó la decisión a nivel nacional de realizar una jornada de protestas indefinidas”.

Pese a que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hizo un llamado para que los conductores no bloquearan las vías del país, al parecer, harán caso omiso. Sin embargo, recientemente se pudo confirmar que en ciudades como Bucaramanga no habrá protestas.

En Bogotá aún no hay puntos de concentración confirmados, pero, la Avenida Cali con calle 26, vías cercanas al Aeropuerto el Dorado, la calle 13 con carrera 37, la calle 80 en la salida hacia Siberia, el portal tunal, el monumento de Banderas, el 20 de julio y el Portal Norte, podrían ser algunas de las vías en las que se harán las movilizaciones.

Alternativas de transporte

Transmilenio funcionará con normalidad el próximo 22 de febrero, desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Hasta el momento el Distrito no ha anunciado ninguna novedad. Los buses de SITP también operarán y los horarios pueden consultarse por la aplicación TransMiApp, pues estos articulados no tienen un horario igual para todas las rutas.

Se recomienda planear los viajes en el servicio público, siguiendo los siguientes pasos:

Descargar la aplicación, abrirla y seleccionar la opción ‘Planea tu viaje’ En la opción ‘Ubica punto’ escriba su recorrido (destino y origen) Allí encontrará las mejores opciones dentro del servicio

Bicicleta en Bogotá

La bicicleta siempre ha sido una opción de los bogotanos y su uso cada vez es mayor, sobre todo después de la pandemia. En la capital cerca de 880 mil viajes diarios se hicieron en este medio de transporte, según la última encuesta de Movilidad. Además de ser una actividad deportiva, aporta al cuidado del medio ambiente, es más económica y existen muchas opciones a la hora de optar por usarla.

En Bogotá hay un sistema de bicicletas compartidas con 240 estaciones activas y 750 bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. Opera todos los días desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y funciona por medio de una aplicación a través de la cual se alquila por precios de 890 pesos hasta $191.000, dependiendo del plan y del número de viajes que incluye, por ejemplo, uno de cuatro recorridos de hasta 60 minutos cuesta $11.000 pesos.

Para hacer uso de esto, la plataforma indica las estaciones más cercanas y en esos puntos se debe utilizar el código QR que brinda la aplicación y aproximarla al anclaje de la bicicleta, así se puede desbloquear y sacar el vehículo y al finalizar los viajes devolverlo.

