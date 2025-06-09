El cierre repentino del parqueadero de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado, conocido también como el Puente Aéreo, sorprendió a cientos de pasajeros que intentaban ingresar con sus vehículos.

Las puertas fueron cerradas por orden del Distrito y un letrero improvisado, acompañado por personal de control, informaba que no había servicio por decisión de las autoridades.

¿Por qué cerraron el parqueadero del Puente Aéreo en El Dorado?

El operativo se llevó a cabo el viernes 5 de septiembre bajo la coordinación de la Alcaldía de Fontibón, que determinó la medida preventiva tras detectar irregularidades.

La principal falla: la falta de registro en la Cámara de Comercio, un requisito que, según la administración distrital, es obligatorio para el funcionamiento.

La arrendataria del parqueadero, la Asociación Colombiana de Aviadores Jubilados (Ajucax), asegura que por ser una organización sin ánimo de lucro no está obligada a cumplir con ese trámite.

La entidad anunció que presentará los documentos que respaldan esta postura ante las autoridades competentes, en un intento de frenar la medida y reabrir el servicio lo más pronto posible.

“Uno de ellos fue cerrado por tres días, por no cumplir los requisitos establecidos y el segundo parqueadero, que es el parqueadero central del aeropuerto, se le hizo una amonestación, de igual manera, por no contar con la documentación correspondiente”, declaró Sandra Rincón, funcionaria del área de seguridad de la Alcaldía de Fontibón.

¿Qué pasa con los vehículos que estaban al interior de este parqueadero?

Muchos de los vehículos que permanecían dentro antes del cierre pudieron ser retirados, pero quienes llegaron después encontraron la entrada clausurada y no han tenido la posibilidad de acceder al servicio.

La falta de tiquetes o recibos oficiales, debido a la medida, ha profundizado las quejas.

¿Qué solución da el Aeropuerto El Dorado?

Ante el cierre, El Dorado activó un plan de contingencia. Los viajeros tienen a su disposición los otros tres parqueaderos ubicados en la Terminal 1, además del bus aeroportuario gratuito, que opera las 24 horas y comunica ambas terminales.

Cabe mencionar que, el operativo también dejó al descubierto otras irregularidades en el aeropuerto. El parqueadero central fue amonestado por inconsistencias en sus documentos, aunque no se procedió a cerrarlo para evitar una afectación mayor a la operación aérea.

Finalmente, lo que se sabe de momento es que, el próximo lunes la organización deberá entregar la documentación que respalde su versión, pero hasta entonces, el parqueadero de la Terminal 2 seguirá cerrado.