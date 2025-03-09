Barranquilla espera un aumento del 40% en ventas por partido entre Colombia y Bolivia

Mientras los hinchas del fútbol colombiano esperan que el partido del jueves (4 de septiembre) contra el seleccionado boliviano les garantice a los jugadore de la tricolor un cupo al Mundial de la Fifa 2026, los comerciantes de Barranquilla esperan que el encuentro deportivo genere ganancias millonarias para la ciudad.

En respuesta, las autoridades de policía han establecido una serie de operativos en cercanías al aeropuerto, el Estadio Metropolitano y los lugares de alta concurrencia de La Arenosa para garantizar la seguridad de los turistas, que aumentarían en un 40% las ventas.

Hoteles, bares y restaurantes serán los mayores beneficiados:

Y no es para menos, de acuerdo con Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística para el Atlántico, “la ciudad tiene una ocupación muy alta, que no se veía en los partidos anteriores. Hay que aprovechar esta oportunidad para mostrar la belleza de Barranquilla a nivel global”.

Declaraciones a las que se suma el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda: “(el partido) Es un movimiento importante en la economía, tanto formal como informal. El hotelería entra con mayor dinamismo, pero, también, por supuesto, el comercio”.

La ciudad cuenta con más de 250 hoteles, pero otros sectores también se verían beneficiados, como el de bares y restaurantes, que esperan aumentar hasta en un 40% las ventas.

Autoridades barranquilleras hacen un llamado a los turistas a cuidarse del sol y las altas temperaturas:

Con temperaturas que, los últimos días, han superado los 32 grados centígrados y tardes de intenso sol, las autoridades en Barranquilla hicieron un llamado a locales y turistas a cuidarse la tarde del partido, para poder disfrutarlo al máximo:

“(Se recomienda) Mantener las viviendas ventiladas y las ventanas cerradas para evitar que entre el calor, beber bastante agua y vestirse con ropa ligera. Evitemos realizar actividad física en las horas de mayor temperatura y, en lo posible, utilicemos gafas de sol con un buen lente UV”, precisó el mayor Armando Rodríguez, de la Defensa Civil.