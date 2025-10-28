Partido de la U suspende a presidente de la Cámara por “promover” la creación de la Nueva U

El Partido de la U dio a conocer que el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético (CNDCE) habría encontrado elementos de juicio para iniciar una investigación disciplinaria formal en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López Tenorio, que llegó al Congreso, en el periodo 2022-2026, entre sus filas.

López habría incurrido en faltas, como el uso y modificación indebida de los símbolos oficiales del Partido de la U, la violación del deber de contribuir a la unidad y organización del Partido, el ejercicio del derecho a disentir fuera de los canales democráticos establecidos, la promoción de conductas que atentan contra la unidad partidaria y manifestaciones que constituyen violencia política contra las mujeres que participan en política.

Con la última harían referencia al video que López Tenorio compartió en sus redes sociales, en el que retira un afiche tamaño real de la expresidenta del partido y actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, antes de anunciar la “llegada” de la Nueva U:

“En el Valle del Cauca hemos tenido suficiente de lo mismo. Es por eso que llegó el momento de una Nueva U, una que escuche, actúe y resuelva a tiempo. No más corrupción disfrazada de experiencia, necesitamos una U transparente, limpia y con cuentas claras”.

Partido decidió suspenderlo; por lo que no podría seguir presidiendo la Plenaria de la Cámara:

Desde el partido insistieron en que “no existe Nueva U, no hay una escisión en proceso, no hay ningún movimiento naciendo al interior de la colectividad, somos una sola fuerza política y nos estamos preparando unidos para afrontar los retos electorales del 2026”.

Y, por tanto, se decidió que, entre otras medidas cautelares, se suspenderá provisionalmente su militancia por un periodo de tres meses, con lo que estarán suspendidos sus derechos de voz y voto en representación del partido; además se ordenó que retirara de redes sociales y plataformas digitales toda campaña o referencia al lanzamiento, iniciación o conformación de una "NUEVA U" o escisión del Partido.

Según el partido dicha “notificación será remitida al presidente del Congreso de la República para que se implementen las medidas cautelares. En consecuencia, el Representante López Tenorio no podrá seguir presidiendo la Plenaria de la Cámara, dignidad que ostenta en representación del Partido. De continuar en ese cargo vulneraría la autonomía del Partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”.