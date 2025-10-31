¿Cuáles son las conclusiones de la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria?

Sobre el mediodía de este viernes, 31 de octubre, terminó el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria en Llano grande, Antioquia, al qe también asistieron Simón Gaviria y el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

A su salida, el expresidente Uribe anotó haber encontrado “al presidente Gaviria en esta invitación que nos hizo muy abierto. Podría decir que queremos colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo".

Además, se adelantó que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico son los objetivos principales de su gran coalición.

También, durante esta semana, Uribe habló con Germán Vargas Lleras y comentó estar abierto a reunirse con líderes políticos de distintos frentes, antes de que inicie el año electoral.

Uribe confirmó que aspirará al Congreso desde el Centro Democrático:

Tras ser absuelto de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, los rumores sobre una posible candidatura de Álvaro Uribe al Senado empezaron a ganar fuerza.

La información, sin embargo, fue confirmada por el expresidente, que ocupará la casilla número 25 en la lista cerrada del partido Centro Democrático, durante las elecciones al Congreso en marzo próximo.

No hay un candidato claro de la derecha para las presidenciales del 2026:

A diferencia de la izquierda, que en consultas eligió a Iván Cepeda como representante del Pacto Histórico para participar de la consulta del frente amplio, si el Concejo Nacional Electoral lo aprueba, los rostros de precandidatos en los sectores de derecha no parecen reducirse para las elecciones del 2026.

Solo por el partido Centro Democrático aspiran llegar a la presidencia los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y el padre de Miguel Uribe Turbay (que también fue precandidato), Miguel Uribe Londoño.