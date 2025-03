Partidos Liberal y de la U niegan coaliciones con el Gobierno Nacional de cara a 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló recientemente sobre lo que será se buscaría por parte del Gobierno Nacional para que las fuerzas progresistas puedan ser reelegidas en 2026, una vez se termine el mandato del presidente Gustavo Petro.

Comentó que se tendrá que definir a un candidato en marzo de 2026, cuando sean las elecciones legislativas y ese nombre será quien tendría que entrar a la contienda contra los nombres más fuertes de la derecha, mencionando a Claudia López, Vicky Dávila o Sergio Fajardo.

Sin embargo, hay polémica tras sus declaraciones, pues manifestó que el candidato tendría que salir de un "frente amplio entre el Pacto Histórico, Partido Liberal, Partido de la U, los verdes de (Carlos) Amaya, independientes, etcétera", lo que ha provocado reacciones.

Partido de la U y el rechazo a las declaraciones de Armando Benedetti

A través de un comunicado oficial, el Partido de la U rechazó lo dicho por el ministro del Interior, asegurando que se "desmiente categóricamente cualquier acercamiento, acuerdo o negociación para conformar alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026".

Indican que su partido se mantiene independiente. "Exigimos respeto por la institucionalidad de nuestro partido y rechazamos que se utilice nuestro nombre en declaraciones que no representan nuestra posición oficial ni que han tenido algún tipo de discusión al interior de las bancadas de Congreso o entre nuestros militantes".

El presidente del Partido Liberal asegura que son independientes al Gobierno Nacional

El expresidente César Gaviria, principal dirigente del Partido Liberal, se unió a la voz de rechazo y aseguró que no se hace ni se hará ninguna coalición con el gobierno Petro. "Somos independientes del gobierno Petro, no hacemos coalición con el gobierno Petro, no haremos coalición alguna con el gobierno Petro".

En un video compartido por el Partido Liberal, Gaviria añade que "no tenemos ningún plan de hacer coalición con el Gobierno, ni para las elecciones y nadie puede esperar que el Partido vaya a transitar el proceso electoral en coalición con los partidos que han apoyado al presidente Petro".