El intercambio de mensajes privados entre Katherine Miranda y Armando Benedetti

El Termómetro Político conoció los mensajes entre Armando Benedetti y Katherine Miranda por oposición en el Congreso del nombramiento del nuevo Ministro del Interior.

Además, hablamos del fallo que dará la Corte Constitucional sobre la recusación contra el magistrado José Fernando Reyes.

¿Familiaridad en mensajes entre Benedetti y Miranda?

Hay revuelo en el país por unos mensajes de texto entre la representante a la Cámara Katherine Miranda y el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, y que fueron publicados por El Espectador.

Para muchos hay una incoherencia porque se nota un lenguaje amistoso o por lo menos muy fluido entre ambos. Vale la pena señalar que la congresista firmó una carta rechazando el nombramiento de Benedetti como ministro.

Benedetti y Miranda se conocen desde hace años y ella misma lo reconoció en un trino, por ello no es una sorpresa que ambos intercambien mensajes.

Sin embargo, el Termómetro Político conoció que ese mismo día, horas antes Benedetti le había escrito dos mensajes a Miranda, pidiéndole no firmar la carta de rechazo a su designación como ministro.

Primero, le argumenta que no hay ninguna prueba que demuestre algo en su contra y que lo único que hay es una denuncia falsa, dice él en los chats, que está afectando a su familia. Y cierra reiterando “no te estoy pidiendo que me defiendas, pero no te sumes a ese ataque”.

Después de eso, Miranda reitera que sí va a firmar la carta, como en efecto lo hizo, pese a que reconoce que no tienen enemistad con él, eso sí, evita encontrárselo y le pide que no vaya a buscarla a su curul. La incomodidad se da debido al lenguaje de alta confianza usado entre ambos.

Ahora, en la foto que se filtró hay dos detalles que no cuadran mucho, el primero es que cuando alguien está en medio de una conversación en WhatsApp, el teclado está desplegado y en las fotos aparece oculto. Y lo otro, es que siempre aparece en el costado superior izquierdo los chats pendientes por responder, es extraño que ese mismo día, el ministro no tuviera mensajes sin contestar.

Corte Constitucional no aceptará recusación contra el magistrado José Fernando Reyes

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo recusó al magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes, el mismo que ha emitido varios autos en contra de Jaramillo por no ajustar el valor de la UPC y no pagar los presupuestos máximos de salud.

El ministro lo recusó porque en una entrevista con Noticias RCN, Reyes reveló que él es uno más de los miles de afectados por la crisis en la salud y que incluso ha tenido que interponer tutelas para acceder a medicamentos.

El Termómetro Político supo que la sala de la Corte declarará improcedente esa recusación, pues según la norma estos recursos no aplican cuando se trata de tutelas. Esto quiere decir que el proceso seguirá en manos del magistrado Reyes, quien ahora tiene que fallar el desacato y determinar si el ministerio ha cumplido o no con las órdenes de la corporación.