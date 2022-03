Conductor de plataforma de transporte apuñaló a un pasajero por no pagar lo que pidió

En Medellín, un joven fue atacado con un arma blanca por parte de un conductor de la aplicación de transporte Didi cuando discutió con el prestador del servicio por el costo del trayecto.

La víctima identificada como José Miguel Ceballos, relató a Telemedellín lo sucedido. Contó que se dirigía a su vivienda desde Itagüí. Pidió un vehículo de la plataforma como usualmente lo hace. Al llegar a su destino, fue a pagar el servicio, pero el conductor le estaba pidiendo el doble de lo que indicaba la aplicación.

El pasajero le reclamó al conductor por el elevado costo, indicándole que ese recorrido normalmente le costaba 26.000 pesos, y este le estaba cobrando 50.000. Ante esta situación, el conductor se puso a discutir con el joven.

Según indicó la víctima del ataque, el conductor de dijo que se bajara si no le iba a pagar lo que le decía. Él procede a bajar del vehículo, a lo que su agresor se baja tras él con gestos agresivos.

"Yo me corro para atrás y siento que la persona me tira con la mano y, cuando me corro, lo que siento es el calor en la herida”, relató.

Según indicó, la herida sufrida en su brazo izquierdo fue provocada aparentemente con un arma blanca, al parecer una navaja, lo que lo obligó a acudir a un centro médico donde le cogieron tres puntos.

Pronunciamiento desde la plataforma

La compañía de transporte hizo público el siguiente mensaje tras conocerse los hechos: “Rechazamos rotundamente cualquier acto violento que se presente durante una solicitud intermediada por la aplicación. Inmediatamente recibimos el reporte del caso, el equipo de seguridad activo sus protocolos, contactó al usuario y comenzó el respectivo análisis con el fin de tomar las medidas correspondientes en materia de seguridad”, indicaron.