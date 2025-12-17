Influencer fue víctima de paseo millonario en Bogotá: "Nos votaron en una calle"

A través de redes sociales se ha viralizado el testimonio de una influencer que relató haber sido víctima de un paseo millonario, un caso que ha generado gran conmoción.

Esto se sabe del caso

Se trata de Valeria Roa, una creadora de contenido reconocida por sus videos de humor y comedia. La joven reapareció recientemente en sus plataformas digitales para contar una de las experiencias más difíciles de su vida.

Según su relato, hace más de una semana salió de un concierto junto a una amiga. Debido a que ambas tenían los celulares descargados, decidieron tomar un servicio de transporte en la calle.

Una vez iniciado el trayecto, varios hombres abordaron el vehículo por ambos lados. Posteriormente, les cubrieron los ojos, las agredieron físicamente y las despojaron de todas las pertenencias y prendas que llevaban.

¿Qué ocurrió durante el asalto?

Los delincuentes les exigieron sus dispositivos móviles, los cargaron y les pidieron las claves de acceso para ingresar a sus cuentas bancarias. El hecho se prolongó durante aproximadamente 30 minutos, tiempo que la influencer describió como una experiencia traumática y angustiante.

Finalmente, Valeria y su amiga fueron abandonadas en la calle sin sus pertenencias, mientras los agresores les advirtieron que no podían mirar hacia el vehículo.