Cierran las cataratas del Iguazú por la crecida del río: alertan por inundaciones en Argentina

Las fuertes lluvias y el aumento del nivel de los ríos obligaron a suspender temporalmente las visitas turísticas a las cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos naturales de Argentina. La medida fue adoptada este lunes en la provincia de Misiones, ante el incremento del caudal del río Iguazú y el riesgo que representa para quienes recorren el parque.

El cierre se produjo después de que el volumen de agua superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, una cifra que equivale a más de seis veces el caudal promedio. Las autoridades no precisaron una fecha para permitir nuevamente el ingreso de visitantes.

Las lluvias mantienen en alerta a las autoridades

La administración del Parque Nacional Iguazú y la empresa responsable de los recorridos turísticos restringieron el acceso a las áreas de uso público como medida preventiva.

El intendente del parque, José María Hervás, explicó que las precipitaciones continúan y que los aportes de agua provenientes de las represas ubicadas aguas arriba no han disminuido.

La situación recuerda las crecidas registradas en 2023 y 2024, cuando las inundaciones destruyeron pasarelas del circuito turístico de la Garganta del Diablo. En agosto pasado, las autoridades ya habían cerrado ese sector y retirado estructuras para reducir posibles daños.

El fenómeno de El Niño aumenta la preocupación

El panorama también genera inquietud por el comportamiento de otras cuencas. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina advirtió que la región del litoral registra precipitaciones similares a las observadas durante episodios fuertes de El Niño.

Además, la entidad binacional responsable de la central hidroeléctrica de Yacyretá reportó que el caudal del río Paraná superó los promedios históricos en un 37 % durante septiembre y en un 40 % en lo que va de octubre.

Por su parte, las inundaciones del río Uruguay obligaron a evacuar a decenas de personas en sectores de Concordia, en Entre Ríos, y Paso de los Libres, en Corrientes.

El fenómeno de El Niño altera los patrones climáticos y puede intensificar las lluvias y las inundaciones en distintas regiones. Los pronósticos mantienen la atención sobre la evolución de los caudales durante los próximos meses.