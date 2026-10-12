CANAL RCN
Internacional

Cierran las cataratas del Iguazú por la crecida del río: alertan por inundaciones en Argentina

Las fuertes lluvias y el aumento del nivel de los ríos obligaron a suspender temporalmente las visitas turísticas a las cataratas del Iguazú.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las fuertes lluvias y el aumento del nivel de los ríos obligaron a suspender temporalmente las visitas turísticas a las cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos naturales de Argentina. La medida fue adoptada este lunes en la provincia de Misiones, ante el incremento del caudal del río Iguazú y el riesgo que representa para quienes recorren el parque.

El cierre se produjo después de que el volumen de agua superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, una cifra que equivale a más de seis veces el caudal promedio. Las autoridades no precisaron una fecha para permitir nuevamente el ingreso de visitantes.

Ciudadanía argentina podrá obtenerse invirtiendo en el país ¿De cuánto debe ser?
RELACIONADO

Ciudadanía argentina podrá obtenerse invirtiendo en el país ¿De cuánto debe ser?

Las lluvias mantienen en alerta a las autoridades

La administración del Parque Nacional Iguazú y la empresa responsable de los recorridos turísticos restringieron el acceso a las áreas de uso público como medida preventiva.

El intendente del parque, José María Hervás, explicó que las precipitaciones continúan y que los aportes de agua provenientes de las represas ubicadas aguas arriba no han disminuido.

La situación recuerda las crecidas registradas en 2023 y 2024, cuando las inundaciones destruyeron pasarelas del circuito turístico de la Garganta del Diablo. En agosto pasado, las autoridades ya habían cerrado ese sector y retirado estructuras para reducir posibles daños.

El fenómeno de El Niño aumenta la preocupación

El panorama también genera inquietud por el comportamiento de otras cuencas. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina advirtió que la región del litoral registra precipitaciones similares a las observadas durante episodios fuertes de El Niño.

Ataque contra peaje de El Bordo deja a cinco personas heridas: trabajadora quedó bajo los escombros
RELACIONADO

Ataque contra peaje de El Bordo deja a cinco personas heridas: trabajadora quedó bajo los escombros

Además, la entidad binacional responsable de la central hidroeléctrica de Yacyretá reportó que el caudal del río Paraná superó los promedios históricos en un 37 % durante septiembre y en un 40 % en lo que va de octubre.

Por su parte, las inundaciones del río Uruguay obligaron a evacuar a decenas de personas en sectores de Concordia, en Entre Ríos, y Paso de los Libres, en Corrientes.

El fenómeno de El Niño altera los patrones climáticos y puede intensificar las lluvias y las inundaciones en distintas regiones. Los pronósticos mantienen la atención sobre la evolución de los caudales durante los próximos meses.

Policía murió en presunta emboscada en Tuluá; disidencias de las Farc serían las responsables del ataque
RELACIONADO

Policía murió en presunta emboscada en Tuluá; disidencias de las Farc serían las responsables del ataque

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolivia

Fiscalía de Bolivia abre nueva investigación contra Evo Morales

Nueva York

Agente de ICE hirió a un hombre durante un operativo en Nueva York

Roma

Esto es lo que se sabe sobre la cirugía del papa León XIV: será operado de un nódulo pulmonar

Otras Noticias

Cesar

Hallazgo de cilindro sospechoso mantiene cerrada la vía entre Río de Oro y El Carmen

Las autoridades mantienen acordonado el sector para evitar el tránsito de personas y vehículos cerca del lugar.

Artistas

"Tenemos una conversación pendiente": Don Omar a Feid tras enterarse que estuvo en su concierto

El legendario cantante puertorriqueño se encuentra en medio de su gira mundial que pasará por Colombia entre octubre y noviembre de 2027.

Bogotá

Bogotá enfrenta segundo pico respiratorio del año: hospitales superan el 90 % de ocupación

Flamengo

Gol y partidazo de Jorge Carrascal en el clásico de Río de Janeiro

Alimentos

Desperdicio de alimentos en Colombia: esto reveló un estudio