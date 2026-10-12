Hallazgo de cilindro sospechoso mantiene cerrada la vía entre Río de Oro y El Carmen

Las autoridades mantienen la alerta en el corredor vial que conecta a Río de Oro, Cesar, con El Carmen, Norte de Santander, tras el hallazgo de un cilindro de aproximadamente 40 libras, pintado de negro y rojo, ubicado a un costado de la carretera.

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El elemento generó preocupación entre habitantes y viajeros de la zona, mientras se adelantan los protocolos de seguridad para establecer si representa algún riesgo para la comunidad.

Como medida preventiva, la vía permanece cerrada y se encuentra a la espera de la llegada del grupo antiexplosivos del Ejército, que será el encargado de inspeccionar el objeto y determinar su naturaleza. Entretanto, las autoridades mantienen acordonado el sector para evitar el tránsito de personas y vehículos cerca del lugar.

Vía permanece cerrada por razones de seguridad

El cierre de la carretera ha afectado la movilidad entre ambos departamentos, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras se desarrolla la verificación técnica del cilindro sospechoso.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá restringido el paso, ya que la reapertura dependerá de los resultados de la inspección que realicen los expertos en manejo de artefactos explosivos.

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Sin pronunciamiento oficial sobre el origen del elemento

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el origen del cilindro ni han establecido si estaría relacionado con las acciones de algún grupo armado ilegal que opera en la región.

Ante la situación, se hizo un llamado a los viajeros y residentes del sector para que se movilicen con extrema precaución, eviten acercarse o manipular el objeto y reporten de inmediato cualquier novedad a la Fuerza Pública. Mientras avanzan las verificaciones, la comunidad permanece en estado de prevención a la espera de que se descarte cualquier amenaza.