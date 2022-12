Denuncia: a periodista musical le adjudicaron un contrato en el SECOP por 13 millones de pesos y no sabe por qué

Un contrato por más 13 millones de pesos fue adjudicado al periodista musical de RCN Radio y La FM, Carlos Sarria, a través del Secop II; sin embargo, él denuncia que en la actualidad no ha adelantado ningún proceso con la Agencia Nacional de Contratación Pública y no sabe las razones para que esté a su nombre.

Según explica Sarria, el correo que recibió este 19 de diciembre proviene de una dirección electrónica oficial de la entidad y cuando ingresa a la plataforma web aparece la adjudicación del proceso de contratación vigente, además de otros datos como: la entidad estatal a la que pertenece, la fecha de finalización, la facturación de la entidad y el valor total de la oferta.

"El SECOP Il comunica que BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.!.C.E a través de su usuario RUBEN DARIO ROBLES PERLAZA adjudicó a Carlos Sarria Morales el Proceso de Contratación OGC-158-2022 publicado el 12/19/2022 2:08:14 PM", se lee en el cuerpo del correo.

DENUNCIA!!. Me llega un mail del Secop II donde me dicen que me adjudicaron un contrato. No tengo ni idea de que me están hablando. No conozco al señor Rubén Darío Robles Perlaza y no tengo nada que ver con la Beneficiencia Del Valle del Cauca. Me explican? @colombiacompra pic.twitter.com/DECoQzF8vB