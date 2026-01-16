Perrita es abandonada con su caja de juguetes en Medellín y su historia se hace viral

No cabe duda de que las historias de animales con finales felices son unas de las más virales y aclamadas por los internautas en redes sociales.

Sin embargo, la dura realidad de los animales del país no siempre termina en adopciones responsables o recuperaciones milagrosas ya que, a diario, son cientos de casos de maltrato animal los que se siguen presentando.

Pese al gran poder que las redes han tomado para viralizar el maltrato hacia diferentes especies, una nueva historia no solo ha conmovido a miles de personas, sino que también se ha hecho un importante llamado a no fomentar el abandono de mascotas.

Perrita es abandonada con sus juguetes

Lágrimas e impotencia, es lo que cientos de usuarios han expresado al ser testigos de una triste historia que, lastimosamente, se repite a diario en las calles del país. Se trata de una perrita labradora que fue abandonada, en una calle de Envigado, y que fue encontrada amarrada por medio de una correa a una reja.

Sin embargo, uno de los detalles más impactantes fue que junto a la perrita encontraron una bolsa llena de juguetes y mantas que serían suyas. No obstante, un día después de la viralización de la imagen, personas de la fundación Canes Guerreros lograron rescatar al animal, quien sorpresivamente se encontraba corriendo por las calles al huir de los automóviles de la vía.

Esta perrita logró ser rescatada por lo que actualmente se encuentra bajo el cuidado responsable de un hogar de paso de la misma fundación. Aunque con los días ha logrado confiar más en sus cuidadores, videos difundidos desde la cuenta oficial de la fundación revelaron que, desde el rescate, la perrita permanece constantemente en la ventana a la espera de su familia.

Es así como esta adorable perrita está en búsqueda de un hogar definitivo en donde pueda encontrar cuidados, protección responsable y sobre todo mucho amor. Aquellos interesados pueden contactar a la página oficial de la fundación Canes Guerreros.

¿Es delito abandonar a un animal?

Según la ley 84 de 1989, se considera como un acto de crueldad el abandono de un animal doméstico, cuando sea de su propiedad o custodia.

Así mismo, la ley 2455 de 2025 adiciona lo siguiente: la persona que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.