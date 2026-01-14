Gato de tres meses es rescatado en pésimas condiciones: sería de un local que vende animales en Bogotá

Un nuevo capítulo de maltrato animal es protagonizado por los establecimientos comerciales que se dedican a vender animales en la capital. A raíz de una denuncia, hecha en redes sociales, se ha vuelto a abrir el debate sobre la falta de control que estos establecimientos no tienen y las deplorables condiciones en las que se encuentran algunos animales que se encuentran allí.

Gato es rescatado de criadero en Bogotá

Las reprochables imágenes, difundidas principalmente por medio de la red social TikTok, exponen la denuncia de una ciudadana, quien se encontró en la calle con un pequeño gato gris de tres meses que, de manera evidente, se encontraba en pésimas condiciones de salud.

Según el relato, la mujer encontró al felino sobre el andén de un establecimiento comercial dedicado a la venta de animales por lo que enfrentó a la presunta dueña del local por las condiciones del felino.

Tras prestar los respectivos servicios médico veterinarios, se evidenció que el gato se encontraba cubierto de heces, presentaba golpes, pulgas, infecciones en sus ojos, cortes en su cola y un notable estado de desnutrición.

Así mismo, la ciudadana denunció que, días previos al mencionado rescate, se percató de que otros dos gatos también se encontraban en malas condiciones de salud.

Actualmente, el felino está bajo los cuidados de la mujer, quien mencionó que dentro de las valoraciones en Google hay bastantes críticas por parte de usuarios que, al parecer, también habrían adquirido mascotas allí.

Denuncias contra locales que venden mascotas

La polémica que involucra a dichos establecimientos comerciales de venta de mascotas no termina, pues estos se han visto comprometidos en operativos, por parte del IDPYBA y la Alcaldía de Bogotá, en donde las autoridades han hecho el decomiso legal por la mala tenencia de las mascotas.

Así mismo, a la polémica se suma la más reciente denuncia del activista Andrés Preciado, quien dio a conocer que uno de estos establecimientos, ubicados en la Avenida Caracas, estaría involucrado en una presunta red de compra y venta de perros robados para poner a disposición de criaderos.