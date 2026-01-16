Cachorra estuvo a segundos de morir triturada por un camión de basura: operario de aseo la salvó

En el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, una cachorrita fue abandonada y lanzada a la basura, quedando a pocos segundos de morir aplastada por un camión recolector.

Su vida cambió gracias a la reacción de un operario de aseo que, en plena jornada laboral, escuchó un sonido que no pasó por alto.

Hallan a cachorra que fue arrojada en un costal a la basura en Antioquia

El destino de Canela estuvo a punto de quedar sepultado entre desechos. La cachorrita, de apenas dos meses de edad, había sido introducida en un costal y arrojada a la basura en la vereda Monterredondo, zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.

Allí permanecía, sin posibilidad de escapar, mientras los residuos eran recogidos por un camión compactador.

Todo ocurrió en medio de una ruta normal de recolección. Mientras los operarios descargaban los residuos en el vehículo, Julián Aguilar, trabajador de la empresa Interaseo, percibió un sonido que lo alertó de inmediato. En medio del ruido del camión y de la compactadora, un ladrido logró escucharse.

Estábamos echando los residuos al compactador cuando escuchamos un ladrido y era Canela dentro de un costal.

La cachorrita estaba a segundos de ser triturada por la máquina.

¿Qué pasó con la perrita que fue rescatada antes de ser triturada por un camión de basura?

Al ser rescatada, temblaba de miedo, pero había logrado sobrevivir gracias a que su llanto fue escuchado a tiempo. Julián no dudó en sacarla del costal y ponerla a salvo.

Tras el rescate, la cachorra no fue abandonada nuevamente. Julián decidió no dejarla sola y permitió que lo acompañara durante el resto de la jornada laboral, mientras finalizaban la ruta de recolección.

Caminó con nosotros toda la ruta hasta que terminamos. La llevamos a la oficina, le dimos agua, comida.

Al terminar su turno, Julián habló con su familia y tomó una determinación que cambiaría por completo la historia de la cachorrita.

Con mi mujer decidimos adoptarla y ponerle el nombre Canela.

Hoy, Canela tiene un hogar y una familia que la protege, luego de haber estado a un paso de morir entre toneladas de basura.