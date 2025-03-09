Armando Benedetti, en el sonajero para lanzarse a la Alcaldía de Barranquilla

La nueva entrega de El Termómetro Político llega con la posible candidatura del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Alcaldía de Barranquilla, y las cuentas en el Congreso de la República para aprobar o no la reforma tributaria.

El ministro Benedetti lo ha comentado en varios círculos políticos, se concretó en la última semana y ya fueron notificados algunos de sus más cercanos asesores. Aunque sea una figura que divide y que genera todo tipo de reacciones y comentarios, Benedetti sabe moverse electoralmente en la costa.

No es casualidad que a él se le atribuya una parte significativa del respaldo electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Su influencia en la región Caribe, y en particular en Barranquilla, fue determinante: en esta ciudad obtuvo más del 60% de los votos, lo que se traduce en cerca de 350.000 sufragios.

Reforma tributaria: las cuentas políticas en las comisiones de Cámara y Senado

El panorama en las cuatro comisiones clave para la aprobación de la reforma tributaria es decisivo. Un dato fundamental: basta con que una sola comisión lo rechace para que la iniciativa se hunda por completo.

Por eso, el gobierno ha concentrado esfuerzos en asegurar los votos en las comisiones donde las cuentas parecen más favorables.

Primero se revisan las cifras más consolidadas, donde el respaldo parece firme, y luego se analizan las comisiones más ajustadas, donde cada voto cuenta y las negociaciones están al límite. La estrategia oficial se juega entre alianzas, concesiones y una lectura precisa del pulso legislativo.

La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes es la más gobiernista. Allá de 29 representantes, ocho fijo votarán en contra de la tributaria. Es decir, el gobierno tiene 21 votos para ganar.

En el caso de la Comisión Cuarta del Senado, Allí hay 15 congresistas, de esos ocho votarían en contra de la tributaria, seis a favor y hay un voto que aún no logra definirse. Es decir, en la Cuarta del Senado también se hundiría.

Por su parte, en la Comisión Tercera de la Cámara, lo que se ha indagado es que de 34 congresistas, 20 votarían por el no, por lo que también se hundiría la reforma.

En la Comisión Tercera del Senado, de los 18 senadores, 11 fijo van a votar en contra. Es decir, en este momento con las cuentas del Termómetro Político, la reforma tributaria se hundiría en el Congreso.