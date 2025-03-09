CANAL RCN
Colombia Video

Armando Benedetti, en el sonajero para lanzarse a la Alcaldía de Barranquilla

El ministro del Interior ya tiene planes para después del 7 de agosto de 2026.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La nueva entrega de El Termómetro Político llega con la posible candidatura del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Alcaldía de Barranquilla, y las cuentas en el Congreso de la República para aprobar o no la reforma tributaria.

¿Remezón tras elección de Camargo como magistrado? Gobierno pidió renuncia a tres ministros
RELACIONADO

¿Remezón tras elección de Camargo como magistrado? Gobierno pidió renuncia a tres ministros

El ministro Benedetti lo ha comentado en varios círculos políticos, se concretó en la última semana y ya fueron notificados algunos de sus más cercanos asesores. Aunque sea una figura que divide y que genera todo tipo de reacciones y comentarios, Benedetti sabe moverse electoralmente en la costa.

No es casualidad que a él se le atribuya una parte significativa del respaldo electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Su influencia en la región Caribe, y en particular en Barranquilla, fue determinante: en esta ciudad obtuvo más del 60% de los votos, lo que se traduce en cerca de 350.000 sufragios.

Con 62 votos a favor, Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como magistrado de la Corte Constitucional
RELACIONADO

Con 62 votos a favor, Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Reforma tributaria: las cuentas políticas en las comisiones de Cámara y Senado

El panorama en las cuatro comisiones clave para la aprobación de la reforma tributaria es decisivo. Un dato fundamental: basta con que una sola comisión lo rechace para que la iniciativa se hunda por completo.

Por eso, el gobierno ha concentrado esfuerzos en asegurar los votos en las comisiones donde las cuentas parecen más favorables.

Primero se revisan las cifras más consolidadas, donde el respaldo parece firme, y luego se analizan las comisiones más ajustadas, donde cada voto cuenta y las negociaciones están al límite. La estrategia oficial se juega entre alianzas, concesiones y una lectura precisa del pulso legislativo.

Reforma tributaria: así impactará en la gasolina, la comida y el bolsillo de los colombianos
RELACIONADO

Reforma tributaria: así impactará en la gasolina, la comida y el bolsillo de los colombianos

La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes es la más gobiernista. Allá de 29 representantes, ocho fijo votarán en contra de la tributaria. Es decir, el gobierno tiene 21 votos para ganar.

En el caso de la Comisión Cuarta del Senado, Allí hay 15 congresistas, de esos ocho votarían en contra de la tributaria, seis a favor y hay un voto que aún no logra definirse. Es decir, en la Cuarta del Senado también se hundiría.

Reforma tributaria en Colombia: estos son los productos que tendrán impuestos con ella
RELACIONADO

Reforma tributaria en Colombia: estos son los productos que tendrán impuestos con ella

Por su parte, en la Comisión Tercera de la Cámara, lo que se ha indagado es que de 34 congresistas, 20 votarían por el no, por lo que también se hundiría la reforma.

En la Comisión Tercera del Senado, de los 18 senadores, 11 fijo van a votar en contra. Es decir, en este momento con las cuentas del Termómetro Político, la reforma tributaria se hundiría en el Congreso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel hombre que ingresó a una vivienda para asesinar a una mujer en Valle del Cauca

Venezuela

Corte Constitucional ratifica el acuerdo de inversiones entre Venezuela y Colombia

Asesinatos en Colombia

Asesinan a tiros y a sangre fría a abogado de la Alcaldía de Cartago

Otras Noticias

Reforma tributaria

Aumento del precio de la gasolina genera preocupación entre motociclistas de estratos bajos y medios

El gremio de motociclistas, mayoritariamente de estratos 1, 2 y 3, enfrenta inquietudes ante el posible incremento en el costo del combustible.

Mundial de fútbol

Mundial de fútbol 2026: fechas para comprar boletas y precios de las entradas

La FIFA anunció las fechas y rango de precios para el Mundial de Fútbol 2026

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio

Viral

Feid emociona a sus fans al lanzar su propio Funko: ¿dónde conseguirlo?

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.