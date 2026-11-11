Universidad habría realizado prácticas estudiantiles con un gato vivo

La senadora Andrea Padilla hizo pública una denuncia en donde se informó que estudiantes de una universidad habrían, al parecer, intervenido a un gato vivo con el objetivo de realizar prácticas con el animal.

El caso, que actualmente ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, se suma a otras denuncias que, según la congresista, también implican a otras instituciones del país que estarían realizando cursos con prácticas en animales vivos.

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Universidad habría experimentado con un gato vivo

La denuncia compartida por la senadora informó sobre la anamnesis de ‘Rogelio’, un gato macho, quien habría sido sometido a una abertura de su pecho para quitarle parte de un pulmón y también habría sido intervenido en su esófago.

Según el documento, compartido por Padilla, uno de los estudiantes reportó que dicho procedimiento se realizó en el marco de una práctica universitaria en donde, al finalizar la misma, se solicitó practicar la eutanasia al animal. Sin embargo, el mismo estudiante habría optado por llevarse a ‘Rogelio’ del recinto médico-académico.

Actualmente, el gato se encuentra recuperándose en una clínica veterinaria en la que llegó presentando vómitos, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia, anemia, dos incisiones y tres heridas. El felino tuvo que recibir una sonda para alimentarse y necesitó transfusión e infusión con potasio.

“Ya fue denunciada ante la Fiscalía, dado que prácticas como esta, susceptibles de causarle daño o sufrimiento a un animal con el fin de adquirir destreza manual, está prohibida en Colombia y habiendo víctima aplicaría la ley Ángel”, aseguró Padilla.

El felino ya hace parte de un proceso de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Además, Padilla pidió que el animal no sea devuelto a los estudiantes de la institución que, al parecer, actualmente se encuentran reclamando al animal.

“Rogelio se está recuperando gracias al profesional que lo asumió como paciente, quien además ha aportado gran parte de los elementos probatorios e hizo las denuncias respectivas ante el Tribunal de Ética Veterinaria. Hoy esperamos que haya justicia para Rogelio y una revisión en la ética de la institución educativa”, añadió la senadora.

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Casos de presuntas prácticas en otras instituciones

Además, la senadora informó que ya han recibido denuncias similares de instituciones que, al parecer, estarían realizando cursos cortos con prácticas en animales vivos por parte de estudiantes de técnico en auxiliar veterinario.

Según la ley 84 de 1989, las prácticas y experimentos invasivos o crueles con animales vivos con fines puramente docentes o para adquirir destreza manual están estrictamente prohibidos en Colombia.