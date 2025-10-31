Indignante: autoridades rescatan a un pitbull brutalmente golpeado en el sur de Bogotá

Los casos de maltrato animal no cesan en la capital, pues en los días más recientes circuló en redes sociales diferentes videos en los que se observa la fatal agresión a la que fue sometido ‘Rugger’, un perrito de raza pitbull, quien era brutalmente golpeado y asfixiado, al parecer, por su dueño.

Ante la viralización de los contundentes videos, las autoridades se dirigieron al lugar de los hechos para hacer la evaluación médico-veterinaria del animal y su respectiva aprehensión.

Rescatan a pitbull en Patio Bonito

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó, por medio de sus redes sociales oficiales, detalles del operativo interinstitucional en el que se logró constatar que ‘Rugger’ tenía claros signos de maltrato al que era constantemente sometido.

Tras largos minutos de espera para llevarse a cabo el ingreso al lugar, el cuerpo veterinario del IDPYBA emitió el concepto desfavorable que permitió el decomiso de la mascota por parte de la Policía.

Actualmente, el perrito se encuentra bajo custodia del Instituto, mientras que se avanzan los procesos legales interpuestos ante las autoridades competentes por el presunto delito de maltrato animal.

RELACIONADO Autoridades rescatan a los dos gatos que el presunto agresor de Samantha tenía en su domicilio

Estado de salud de ‘Samantha’, la golden retriever golpeada

Otro de los casos más virales en Bogotá, durante los días más recientes, fue el de ‘Samantha’, una golden retriever de catorce años, quien era golpeada brutalmente por su tenedor en un conjunto del norte de Bogotá.

Las estremecedoras imágenes de los ataques, captadas por cámaras de vigilancia del recinto, generaron gran indignación en la ciudadanía, quien se dirigió al lugar de los hechos para exigir justicia y la liberación de dos gatos más que se encontraban bajo el poder del sujeto.

Aunque ya se adelanta la investigación, por el delito de maltrato animal, la perrita actualmente posee diferentes lesiones en su cuerpo ya que, según el más reciente informe veterinario del IDPYBA, ‘Samantha’ posee dolor en la columna, costillas, lesiones dermatológicas, masas cutáneas, fractura antigua en la costilla izquierda, cambios degenerativos en su columna y cambios en su bazo.