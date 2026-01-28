Denuncian secuestro de perros en el Parque Nacional: así es el modus operandi de la peligrosa banda

Una grave denuncia fue dada a conocer por la Plataforma por los Animales ALTO quien alertó públicamente sobre una modalidad criminal que estaría operando en el Parque Nacional, donde delincuentes estarían secuestrando perritos para luego extorsionar a sus dueños.

La advertencia fue difundida a través de la red social X, donde se denunció que bandas estarían robando perros, especialmente de razas pequeñas, para exigir dinero a cambio de devolverlos.

El caso que hizo visible esta situación es el de Firulais, un perrito pomerania, por quien los delincuentes están pidiendo 400.000 pesos.

Denuncian secuestro de perros en el Parque Nacional de Bogotá

Según el relato entregado a Redmas por uno de los propietarios de Firulais, el robo ocurrió tras una secuencia de engaños cuidadosamente planeados.

Todo comenzó cuando un hombre, descrito como alguien con buena vestimenta, se acercó con una advertencia aparentemente solidaria.

Llegó un señor con buena vestimenta a decirme que tuviera cuidado que estaban repartiendo brownies intoxicados. Me dijo que anotara su teléfono. En esas llegó uno de sus cómplices que se hizo pasar por hermano de uno de los intoxicados y me empecé a sentir mal y a dar mis claves de Nequi y de las cuentas bancarias.

Minutos después, la situación se tornó aún más grave. La víctima relató que fue llevada junto con el perrito a una zona boscosa, donde el nivel de intimidación aumentó.

A los pocos minutos, los hombres sacaron un arma de fuego, dejando claro que se trataba de un asalto organizado y violento. En medio del caos, la víctima logró notar que no eran solo dos personas.

Vi a tres personas más y al pasar la carrera Quinta se llevaron al perro en un carro azul oscuro. Espero que aparezcan las placas en los videos de las cámaras de seguridad.

El secuestro del perrito no terminó ahí.

Ladrones de mascotas exigen altas sumas de dinero para su liberación

Días después, el caso pasó del robo a la extorsión directa. La novia del hombre afectado empezó a recibir llamadas intimidantes, en las que los delincuentes exigían dinero para devolver a Firulais.

Según la denuncia, los extorsionistas pidieron 400 mil pesos a cambio de entregar al perrito. La pareja, en medio de la angustia, solo hizo una petición: que les devuelvan a su mascota y que no le hagan daño.

Cabe mencionar que la Policía Metropolitana de Bogotá ya había evidenciado la presencia de bandas dedicadas al robo de perros de razas finas y de pequeño tamaño en el Parque Nacional. De acuerdo con las autoridades, estos animales son fáciles de transportar y, tras el hurto, los delincuentes exigen altas sumas de dinero por su devolución.

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), emitió recomendaciones para evitar el hurto de mascotas en el espacio público.

Recomendaciones para evitar el rapto de mascotas

Entre las medidas están el uso de collar de identificación, la implantación de microchip, mantener a los animales con pechera o traílla, no perderlos de vista y, en caso de viajar, dejarlos al cuidado de un adulto responsable.

El IDPYBA también recordó que el hurto de animales puede ser considerado un delito, según el Código Penal Colombiano. Desde su Oficina Asesora Jurídica señalaron: