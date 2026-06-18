Persecución con disparos en Bogotá: seis capturados en Suba, Usaquén y Barrios Unidos

La Policía Nacional informó que cinco adultos fueron capturados y un menor de edad aprehendido luego de una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

El operativo se originó cuando uniformados del CAI Alhambra observaron dos vehículos sospechosos y los conductores desobedecieron la señal de pare.

Persecución y enfrentamiento armado

Durante el procedimiento, uno de los automotores embistió a los policías y el otro emprendió la huida. En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los vehículos dispararon contra los uniformados, lo que generó un intercambio de disparos. Finalmente, las autoridades lograron la captura de los implicados y la aprehensión del menor.

Armas, placas falsas y antecedentes

En la acción fueron inmovilizados dos vehículos con alteraciones en sus sistemas de identificación, incautadas dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares. Según la verificación de antecedentes, los capturados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico de estupefacientes, porte de armas y secuestro.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.