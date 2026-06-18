CANAL RCN
Colombia

Persecución con disparos en Bogotá: seis capturados en Suba, Usaquén y Barrios Unidos

El operativo se originó cuando uniformados del CAI Alhambra observaron dos vehículos sospechosos.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

junio 18 de 2026
06:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional informó que cinco adultos fueron capturados y un menor de edad aprehendido luego de una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

Ladrón con síndrome de Down engañó a una mujer, entró a su casa en Bogotá y terminó robándole todo
RELACIONADO

Ladrón con síndrome de Down engañó a una mujer, entró a su casa en Bogotá y terminó robándole todo

El operativo se originó cuando uniformados del CAI Alhambra observaron dos vehículos sospechosos y los conductores desobedecieron la señal de pare.

Persecución y enfrentamiento armado

Durante el procedimiento, uno de los automotores embistió a los policías y el otro emprendió la huida. En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los vehículos dispararon contra los uniformados, lo que generó un intercambio de disparos. Finalmente, las autoridades lograron la captura de los implicados y la aprehensión del menor.

¡Pilas! Están engañando con links falsos para pagar la factura del agua del Acueducto en Bogotá
RELACIONADO

¡Pilas! Están engañando con links falsos para pagar la factura del agua del Acueducto en Bogotá

Armas, placas falsas y antecedentes

En la acción fueron inmovilizados dos vehículos con alteraciones en sus sistemas de identificación, incautadas dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares. Según la verificación de antecedentes, los capturados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico de estupefacientes, porte de armas y secuestro.

Conductor chocó con un semáforo en Bogotá y abandonó su camioneta tras el partido de la Selección Colombia
RELACIONADO

Conductor chocó con un semáforo en Bogotá y abandonó su camioneta tras el partido de la Selección Colombia

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Jaguar hallado en la U. Nacional de Leticia habría huido por la quema excesiva de pólvora

Pereira

Una llamada salvó a menor de 16 años que se iba a Europa con una red de trata de personas

Cartagena

Pensionado de la Policía fue linchado en Cartagena tras ser confundido: investigan qué ocurrió

Otras Noticias

Artistas

Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá

Luis Alfonso presentará “La Fonda del Señorazo” en Bogotá el 7 de noviembre de 2026, un show 360° en el Coliseo MedPlus con más de 14.000 asistentes.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 México vs. Corea del Sur: siga en directo la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026: el Tri busca mantener el liderato del Grupo A en un duelo clave que definirá su camino a la siguiente ronda.

Enfermedades

Luto en Hollywood: murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, quien le dio vida a la niña de ‘El Aro’

Invima

Invima ordena retirar del mercado un Omega 3 y alerta sobre riesgos para la salud

Secretaria de Movilidad

Bogotá advierte por suspensión de licencias de conducción por reincidencia