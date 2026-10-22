Persecución terminó con presunto delincuente herido en Bogotá: había hurtado 10 millones en joyas

Uno de los presuntos implicados en el hurto a los ocupantes de un vehículo, en el barrio Plaza de las Américas, de la localidad de Kennedy, terminó en el hospital tras iniciar un enfrentamiento con la Policía.

De acuerdo con información revelada por las autoridades, se desplazaba, junto a otra persona, en una moto de alto cilindraje, cuando abordó a los ocupantes del vehículo, que se encontraba estacionado en la calle.

Con sigilo, bajó de la motocicleta, empuñó un arma de fuego y se acercó a la puerta del automotor para amenazar a la persona que iba en el lugar del copiloto y obligarla a entregar sus joyas, avaluadas en 10 millones de pesos.

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En su intento de huida atacaron a las autoridades:

El caso generó alerta entre los habitantes del sector que, de acuerdo con el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Policía de Kennedy, se pusieron en contacto con la línea de emergencias 123.

“En hechos ocurridos en el barrio Plaza de las Américas, estos sujetos intimidaron con arma de fuego a varios ciudadanos con el fin de cometer un hurto. Gracias a la oportuna información dada a las líneas de emergencias 123, nuestras patrullas de las zonas de atención pudieron iniciar un plan candado y ubicar a estos sujetos”.

Al ver que los uniformados les “pisaban los talones”, utilizaron el arma con la que recién habían cometido el hurto para atacar a los uniformados. La persecución se extendió varias calles, sobre la Avenida Boyacá, y terminó con uno de los presuntos ladrones herido.

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La Policía ha capturado a más de 2.000 personas en flagrancia en la localidad de Kennedy:

Según el comandante Montilla, la agresión de los presuntos responsables fue respondida “y fueron capturados, con el fin de dejarlos a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos anteriormente nombrados”.

En lo que va de 2026, solo en la localidad de Kennedy, 2.614 personas han sido capturadas en flagrancia por la Policía.