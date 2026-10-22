Habrá curso gratis de conducción de moto para mujeres en Bogotá: esta es la fecha y así puede inscribirse

En Colombia, cada vez son más las mujeres que deciden tomar el control del manubrio y sumarse a la comunidad motera.

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Movilidad ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de una nueva edición de su curso teórico-práctico de conducción de motos enfocado de manera exclusiva en las mujeres de la capital.

Esta iniciativa institucional tiene como propósito fundamental cuidar la vida en las vías locales y nacionales, fomentando conductas responsables entre quienes utilizan este vehículo de dos ruedas dentro de su cotidianidad y dinámicas de transporte.

Curso de conducción gratis en Bogotá para mujeres

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades distritales, la capacitación se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre de 2026. El espacio de formación se desarrollará en una sola jornada matutina, en un horario comprendido entre las 7:30 a. m. y las 12:00 m.

El punto de encuentro fijado para las asistentes es la Bahía del Salón Comunal de Villa del Río, localizada específicamente en la Calle 55 A sur con Carrera 67, situada en el sur de la ciudad. Las organizadoras recuerdan que, debido a la alta demanda y a la limitación de espacios, las personas interesadas deben realizar un proceso de inscripción previa a través de los canales digitales oficiales para asegurar su cupo.

El análisis detallado de la siniestralidad vial en el entorno urbano.

El estudio de las normas de tránsito vigentes y sus respectivas sanciones normativas.

La enseñanza sobre el uso adecuado del casco protector y de los diferentes elementos de protección personal.

La identificación de factores de riesgo en la vía, el manejo de maniobras peligrosas y el mejoramiento de la percepción de velocidad.

La aplicación de técnicas de conducción preventiva, el reconocimiento de los principales sistemas activos y pasivos de las motocicletas, los principios básicos de eco conducción y los procesos de alistamiento pre operacional.

Requisitos para acceder a este curso gratuito

Para garantizar el correcto desarrollo de los ejercicios prácticos previstos en la agenda, la Secretaría de Movilidad ha recordado que las participantes deben cumplir estrictamente con los siguientes requisitos el día del evento.

La persona debe contar con el registro previo de inscripción completado exitosamente en la plataforma habilitada.

Además, tiene que llevar consigo su propia motocicleta, ya que las prácticas se realizan directamente sobre los vehículos de uso cotidiano de las asistentes.