Patrullero secuestrado por las disidencias podría perderse el primer cumpleaños de su hija

Sandra Martínez y Jean Carlo Ricardo, madre y hermano del patrullero Harold Luis Ricardo, conmemoraron el cumpleaños 31 del joven uniformado, secuestrado por las disidencias de las FARC en Popayán el 31 de octubre de 2025, cuando iba de camino a conocer a su hija.

Aunque el 8 fue el cumpleaños de Harold, el 11 el de su madre y el 23 será el primero de su pequeña hija, los Ricardo Martínez no tienen qué celebrar.

Han pasado seis meses desde que recibieron una prueba de supervivencia y las dudas sobre el estado de salud del patrullero crecen con el tiempo.

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Un cumpleaños marcado por la incertidumbre:

La familia es oriunda del corregimiento de Bayunca, Cartagena. Jean Carlo Ricardo, hermano de Harold, lamentó la situación en la que se encuentra su madre, su cuñada y su pequeña sobrina, por cuenta de las disidencias con presencia en el departamento del Cauca.

En diálogo con Noticias RCN advirtió que “cuando llegan estas fechas es muy duro para nosotros. Tenemos seis meses en los que no sabemos nada de él”.

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Los Ricardo Martínez piden la liberación de Harold antes del cumpleaños de su hija:

Los Ricardo Martínez esperan que este sea el último cumpleaños que celebran en ausencia de Harold. Su madre, Sandra Martínez, hizo un llamado especial a permitirle acompañar a la familia en el primer cumpleaños de su hija:

“Mi mayor deseo es que él esté con nosotros el día que cumple años su hija: el 23 de octubre (…) tengo a mi hijo en el corazón, lo llevo ahí. Si me está viendo, quiero decirle: hijo, nunca te voy a olvidar, papi”, comentó en conversaciones con este noticiero.

En medio del denominado ‘Empalme ante el Pueblo’, el exministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que, a corte de julio, 236 uniformados habían sido secuestrados, incluyendo las detenciones en medio de asonadas.