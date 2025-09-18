CANAL RCN
Colombia Video

Video | Pescadores son aplaudidos por liberar a dos delfines que quedaron atrapados en su red en Santa Marta

Locales actuaron con rapidez para devolverlos al mar y evitar que sufrieran daños.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
11:58 a. m.
Un grupo de pescadores en la bahía de Gaira, Santa Marta, fue aplaudido por locales y turistas que vieron de cerca la liberación de dos delfines que habían quedado atrapados en su chinchorro durante la faena.

En una grabación compartida en redes sociales, se ve como, con gran dificultad, arrastraron la red hacia la playa, sin saber que los dos mamíferos habían quedado atrapados junto a los peces que buscaban capturar para la venta.

Tan pronto como notaron lo ocurrido, iniciaron un proceso de rescate, liberando a los delfines y ayudándolos a regresar al mar, lejos de la orilla, para evitar el encuentro con turistas u otros pescadores.

Este es un ejemplo de pesca sostenible y el compromiso de los pescadores en la región, en donde prima el respeto por las especies que, como el delfín, están peligro de extinción, de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

¿Cuáles son las especies más amenazadas en Colombia?

Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta una alarmante crisis de conservación: al menos 407 especies animales están amenazadas, muchas al borde de la extinción. Entre ellas, el jaguar, el oso de anteojos y el delfín rosado, que son emblemas de ecosistemas vitales como la Amazonía y los Andes, pero también un relato vivo sobre cómo la deforestación, la expansión agrícola y el desarrollo de infraestructura están destruyendo sus hábitats. La situación se agrava por la caza, la contaminación y el cambio climático, factores que empujan a estas especies hacia un futuro incierto.

En los ríos y mares del país, el panorama no es más alentador. El manatí del Caribe, la tortuga carey y el pez sierra han visto reducidas sus poblaciones drásticamente por la pesca indiscriminada, el tráfico ilegal y la pérdida de zonas clave como manglares y playas de anidación. Incluso especies poco conocidas, como los meros del Caribe y del Pacífico, esenciales para la salud de los arrecifes, enfrentan presiones comerciales que superan su capacidad de reproducción.

La fauna terrestre también está en riesgo. Primates como el tití cabeciblanco, endémico del Caribe colombiano, están desapareciendo por la fragmentación de los bosques y el comercio ilegal. Aves rapaces como el águila solitaria, y reptiles como el caimán negro, comparten amenazas similares: pérdida de hábitat y persecución humana. La pesca excesiva también ha afectado al bagre rayado del Magdalena, especie clave en la seguridad alimentaria de comunidades ribereñas, de acuerdo con la WWF.

