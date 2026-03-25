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Colombia

Así cayó uno de los hombres de confianza de ‘Otoniel’ vinculado al ELN y el Clan del Golfo

Alias Libardo fue capturado en una lujosa mansión en el municipio de Guatapé, Antioquia, avaluada en más de 2 millones de dólares.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
11:34 a. m.
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El trabajo articulado de la DIJIN y la DEA permitió el desmantelamiento de una red que enviaba cocaína a Estados Unidos mediante veleros deportivos y contenedores marítimos.

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Tras una investigación iniciada en 2022, las autoridades lograron desarticular una organización de crimen trasnacional conformada por tres ciudadanos colombianos requeridos en extradición por la Corte Distrital de la Florida, por delitos de conspiración y concierto para distribuir cocaína.

Así operaba la peligrosa red criminal

De acuerdo con la investigación, esta red estaba vinculada con grupos como el Clan del Golfo y el ELN, a los cuales apoyaba en el envío de droga desde la costa Caribe colombiana hacia la Florida, Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica.

Al parecer, la droga era enviada mediante veleros deportivos y embarcaciones con contenedores marítimos acondicionados con compartimientos ocultos que guardaban entre 200 y 700 kilos de cocaína por envío.

Además, las autoridades indicaron que esta red usaba la Dark Web, comunicaciones cifradas y pagos con criptomonedas para eludir el sistema financiero, produciendo hasta 10 millones de dosis al año y generando ganancias de hasta 23 millones de dólares.

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De igual forma, se determinó que esta organización estaba vinculada con la estructura del Frente de Guerra Comuneros del Sur del ELN, así como con varios cabecillas del Clan del Golfo.

Los capturados en la operación

Entre los capturados se encuentran Libardo Humberto Zapata, alias Libardo, presunto cabecilla de la organización criminal y sucesor de Hiwlenn Ledezma Narváez, alias Gafas, capturado en Turquía en el año 2024. ‘Libardo’ es antiguo socio de confianza de alias Otoniel y fue detenido junto a un sobrino del excabecilla criminal con más de $7.800 millones de pesos pertenecientes al Clan del Golfo.

Su captura se registró en el municipio de Guatapé, Antioquia, en una finca avaluada en más de 2 millones de dólares.

Junto a alias Libardo fueron capturados Sebastián Garzón Ramírez, alias Sebas, presunto responsable de la logística de transporte y almacenamiento de cocaína; y Sebastián Bedoya Pineda, alias El Escritor, cerebro estratégico de la operación criminal.

Todos los detenidos fueron trasladados a Bogotá y fueron dejados a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su extradición a los Estados Unidos.

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