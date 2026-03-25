Irán niega estar en conversaciones con Estados Unidos para avanzar en el nuevo plan de paz de Trump

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, desestimó este miércoles, 25 de marzo, las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre supuestos acercamientos diplomáticos para finalizar el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

"También hemos tenido conocimiento de esos detalles a través de los medios de comunicación, pero según la información de que dispongo —y contrariamente a lo que afirma Trump— hasta ahora no se han producido negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países", aseguró el diplomático, contradiciendo la versión de la Casa Blanca sobre conversaciones en curso que involucrarían a figuras como Jared Kushner, JD Vance y Marco Rubio.

¿De qué se trata el plan de paz del qué habla Trump?

Pese a la negativa de la república islámica, diversas fuentes periodísticas como el New York Times y el canal israelí Channel 12 sostienen que la administración estadounidense ha presentado una propuesta de paz de 15 puntos a través de la mediación pakistaní.

El plan sugeriría un alto el fuego de un mes para que Irán evalúe condiciones que incluyen el control de su programa nuclear, el cese del apoyo a grupos como Hezbolá o Hamás y la apertura definitiva del estrecho de Ormuz. A cambio, Teherán recibiría el levantamiento de las sanciones internacionales y asistencia técnica para su programa nuclear con fines civiles, en un intento por estabilizar el mercado energético donde el barril de petróleo ya supera los 100 dólares.

Embarcaciones han empezado a cruzar Ormuz:

En el terreno militar, la situación dista de una tregua, pues los Guardianes de la Revolución anunciaron este miércoles ataques con misiles y drones contra el centro de Israel y cuatro bases estadounidenses ubicadas en Kuwait, Jordania y Baréin.

Y la ofensiva en el Líbano, considerada un bastión de Hezbolá, ha dejado un saldo devastador de más de mil muertos y un millón de desplazados desde que el país fue arrastrado al conflicto el 2 de marzo. Solo durante la madrugada de este miércoles, tres bombardeos israelíes en el sur del territorio libanés cobraron la vida de al menos nueve personas, según reportes de la agencia oficial ANI.

Sin embargo, la Organización Marítima Internacional (OMI) destacó que Irán está permitiendo el "paso seguro" de "buques no hostiles" por el estrecho de Ormuz, por donde antes de que iniciara la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos en el mundo. Un paso en la dirección correcta que, de momento, no parece trazar un camino.