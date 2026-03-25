Nicolás Rodríguez, denunciado por presunto abuso: revelan chats clave del caso

El fútbol colombiano atraviesa un momento delicado tras conocerse la denuncia en contra de Nicolás Rodríguez, joven jugador de Atlético Nacional, quien fue señalado por una mujer de 19 años ante la Fiscalía por un presunto caso de violación. De acuerdo con la información oficial, el hecho fue tipificado como “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, lo que ha generado una fuerte reacción tanto en el entorno deportivo como en la opinión pública.

Tras conocerse la denuncia, el club tomó la decisión de apartar de manera inmediata al futbolista mientras avanzan las investigaciones correspondientes. El caso se encuentra en etapa de recopilación de pruebas y testimonios, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Detalles del testimonio y contexto de los hechos

Según el relato entregado por la denunciante, ambos se habrían conocido en una discoteca, tras lo cual ella aceptó trasladarse al apartamento del jugador en compañía de un grupo de amigos de este. Posteriormente, se habrían presentado los hechos que motivaron la denuncia formal ante la Fiscalía.

En medio del proceso, el diario El Tiempo reveló que tuvo acceso a parte del material probatorio, incluyendo conversaciones de WhatsApp entre el jugador y la mujer. Dichos mensajes, según la publicación, habrían ocurrido antes y después de los hechos denunciados, y ahora hacen parte del análisis dentro del proceso judicial.

Chats revelados y líneas de investigación

A continuación, se presentan los mensajes que han sido divulgados como parte del caso:

Nicolás Rodríguez: “No te da?”.

Víctima: “Hola”

N.R: “Te hice una pregunta”.

Víctima: “Qué?”

N.R: “Nosotros 2 con usted”.

Mujer: “No. Como q nosotros 2?” y “ps jaja”.

N.R: “Por qué?”

Víctima: “Porq no, yo no soy de eso”. “De q dos ni nd. Eso a mí no”. Después le dice: “Váyase a dormir y yo resuelvo ent y m voy”.

N.R: “Nombe así no” y agrega: “No pasa nada, solo le estoy preguntando”.

Víctima: “Bueno ent hagan lo q quieran pero conmigo no pues”,

N.R: “Y los dos?”.

Víctima: “Mmmm no sé. Pero es más si que un no”.

De acuerdo con lo informado, esta primera parte de la conversación se habría registrado sobre las 4:38 a. m. Más adelante, tras los hechos denunciados, se conocieron otros mensajes:

N.R: “Dónde está”.

Víctima: “Q quiere”.

N.R: “Qué le pasó. Hábleme”.

Víctima: “no”.

N.R: “Pero diga algo. Qué tiene. Por qué se fue así y dónde está”.

Víctima: “Que quiere que diga. No me hable. Ninguno. Nunca más”.

N.R: “Por qué”.

Víctima: “Uds saben. Malditos mk”.

N.R: “Cómo así. Diga. Qué es lo que piensa”.

Víctima: “Nada. Dejemos así. No me hable. Ya”.

N.R: “Sea seria. Nadie la obligó a nada, dígame por qué está así. Qué le dio”.

Víctima: “No me llame. No me hable. Nd”.

Adicionalmente, se conoció que hacia las 6:00 a. m. se habrían realizado dos videollamadas y una llamada adicional por parte del jugador, sin obtener respuesta de la denunciante.

El caso continúa en investigación y será la justicia la encargada de analizar las pruebas, los testimonios y el contexto completo para establecer lo ocurrido. Entretanto, el entorno deportivo se mantiene atento al desarrollo de un proceso que reviste alta sensibilidad y que exige un tratamiento riguroso y respetuoso.