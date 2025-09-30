CANAL RCN
Colombia

Pese a ser escopolaminado en un bus Bogotá - Pereira, coreano hizo un llamado a no perderse la ciudad: “No deben preocuparse”

Al ser encontrado inconsciente, Jun fue valorado en la terminal de transportes y, posteriormente, trasladado a un centro asistencial.

Foto: Terminal Pereira
Foto: Terminal Pereira

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
12:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El viaje de Jun entre Bogotá y Pereira, por carretera, estuvo a punto de arruinar su experiencia en Colombia, luego de que un hombre subiera en medio del recorrido y le ofreciera una galleta bañada en escopolamina para hurtar sus pertenencias.

“El conductor hizo varias paradas y algunas personas se subieron al bus de camino a Pereira. Desafortunadamente, un hombre se sentó a mi lado y me dio una galleta. Me dijo: Por favor, come esto. Y le hice caso”, lamentó.

Turista fue drogado y despojado de sus pertenencias en Chapinero tras caer en falso operativo policial
RELACIONADO

Turista fue drogado y despojado de sus pertenencias en Chapinero tras caer en falso operativo policial

Aunque quería ver el paisaje, terminó quedándose dormido y despertó tras ocho horas de viaje, en un hospital de la capital del departamento de Risaralda, a donde llegó con la ayuda de la Policía de Pereira.

¿Qué dice el terminal de transportes de la capital risaraldense?

De acuerdo con un comunicado compartido por la terminal de transportes de Pereira, el incidente ocurrió el sábado 27 de septiembre entre ambas ciudades. “Es importante aclarar que este hecho no ocurrió en el Terminal de Transportes de Pereira ni en sus inmediaciones, sino en el transcurso del viaje”, se lee en el documento.

Al descubrir a Jun inconsciente el conductor “actuó de manera oportuna dando aviso inmediato a la Policía Nacional. Posteriormente, el equipo de salud de la empresa” y “AMI, prestador autorizado en el Terminal, brindó atención inmediata al pasajero, realizando valoración, estabilización y su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde recibió la atención correspondiente”.

En tiempo récord hallaron a extranjero acusado de abusar a una joven de 22 años en Cundinamarca
RELACIONADO

En tiempo récord hallaron a extranjero acusado de abusar a una joven de 22 años en Cundinamarca

Jun quiso decidió continuar el viaje, pese al robo:

Pese al robo de sus pertenencias, el procedimiento de las autoridades y la terminal de transportes de Pereira motivó al joven surcoreano a conocer la capital risaraldense: “El incidente ocurrió entre Bogotá y Pereira. Pero otros viajeros no deben preocuparse de venir a Pereira. Estoy seguro, acompañado de la Policía y les agradezco”.

Y es que, la compañía no solo rechazó todo delictivo, también reiteró “su compromiso con la seguridad, el acompañamiento y el bienestar de los usuarios nacionales y extranjeros que transitan por nuestras instalaciones” y lo acompañó en el proceso de interponer una denuncia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Hermana de B-King no se guardó nada y habló sobre Marcela Reyes: esto dijo

Santander

Joven murió ahogado en pozo prohibido del reconocido "Caño Cristales santandereano": esto se sabe

Luis Andrés Colmenares

Duro mensaje de la familia de Luis Andrés Colmenares: “Víctima de un entorno hostil”

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Dónde y a qué hora ver a Luis Díaz con el Bayern Múnich en Champions este martes?

Luis Díaz tendrá acción este martes en la Champions League con el Bayern Múnich. Prográmese para el juego.

Emprendimiento

Silver Summit 2025 en Bogotá: Colombia lidera la transformación demográfica y la economía plateada

Colombia se prepara para afrontar uno de los cambios más profundos de su historia: el envejecimiento poblacional. Con un 14% de personas mayores de 60 años y una proyección que duplicará esta cifra hacia 2050, el país busca transformar este reto en oportunidad

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá