Pese a ser escopolaminado en un bus Bogotá - Pereira, coreano hizo un llamado a no perderse la ciudad: “No deben preocuparse”

El viaje de Jun entre Bogotá y Pereira, por carretera, estuvo a punto de arruinar su experiencia en Colombia, luego de que un hombre subiera en medio del recorrido y le ofreciera una galleta bañada en escopolamina para hurtar sus pertenencias.

“El conductor hizo varias paradas y algunas personas se subieron al bus de camino a Pereira. Desafortunadamente, un hombre se sentó a mi lado y me dio una galleta. Me dijo: Por favor, come esto. Y le hice caso”, lamentó.

Aunque quería ver el paisaje, terminó quedándose dormido y despertó tras ocho horas de viaje, en un hospital de la capital del departamento de Risaralda, a donde llegó con la ayuda de la Policía de Pereira.

¿Qué dice el terminal de transportes de la capital risaraldense?

De acuerdo con un comunicado compartido por la terminal de transportes de Pereira, el incidente ocurrió el sábado 27 de septiembre entre ambas ciudades. “Es importante aclarar que este hecho no ocurrió en el Terminal de Transportes de Pereira ni en sus inmediaciones, sino en el transcurso del viaje”, se lee en el documento.

Al descubrir a Jun inconsciente el conductor “actuó de manera oportuna dando aviso inmediato a la Policía Nacional. Posteriormente, el equipo de salud de la empresa” y “AMI, prestador autorizado en el Terminal, brindó atención inmediata al pasajero, realizando valoración, estabilización y su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde recibió la atención correspondiente”.

Jun quiso decidió continuar el viaje, pese al robo:

Pese al robo de sus pertenencias, el procedimiento de las autoridades y la terminal de transportes de Pereira motivó al joven surcoreano a conocer la capital risaraldense: “El incidente ocurrió entre Bogotá y Pereira. Pero otros viajeros no deben preocuparse de venir a Pereira. Estoy seguro, acompañado de la Policía y les agradezco”.

Y es que, la compañía no solo rechazó todo delictivo, también reiteró “su compromiso con la seguridad, el acompañamiento y el bienestar de los usuarios nacionales y extranjeros que transitan por nuestras instalaciones” y lo acompañó en el proceso de interponer una denuncia.