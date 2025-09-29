CANAL RCN
Colombia Video

En tiempo récord hallaron a extranjero acusado de abusar a una joven de 22 años en Cundinamarca

El gobernador Jorge Emilio Rey fue quien reveló el caso y anunció refuerzos en la atención de violencias de género.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En La Mesa, Cundinamarca, fue detenido un hombre de 23 años, identificado como Jesús Antonio Gómez, de nacionalidad extranjera, señalado como presunto responsable de un grave caso de acceso carnal violento contra una joven de 22 años en área rural del municipio de Tena.

Capturan a tres personas que usaban menores para ofrecer servicios sexuales y grabar pornografía en Santander
RELACIONADO

Capturan a tres personas que usaban menores para ofrecer servicios sexuales y grabar pornografía en Santander

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que en el departamento se actuará con toda la rigurosidad de la ley frente a delitos de esta naturaleza:

En Cundinamarca, quien atente contra la integridad de las mujeres, especialmente las niñas, se enfrentará a la justicia sin contemplación.

Capturan a extranjero acusado de abusar a una joven en Cundinamarca

Según explicó el coronel Miguel Díaz, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, la captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial, luego de una investigación que se abrió el pasado 19 de septiembre, fecha en la que se registró la agresión.

En menos de una semana, la labor conjunta entre la comunidad, la Policía y el CTI de la Fiscalía permitió reunir material probatorio.

Gracias a la información ciudadana se recolectaron evidencias, cámaras de seguridad, entrevistas, reconocimientos y otros elementos que permitieron identificar al agresor. Este delincuente fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y actualmente se encuentra bajo medida intramural en centro penitenciario y carcelario.

Aumentan número de patrullas púrpura en Cundinamarca tras casos de violencia de género

En ese sentido, anunció que próximamente llegarán a Cundinamarca cuatro patrullas púrpura, coordinadas con la Policía, que se encargarán de atender de manera exclusiva casos de violencia de género.

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo
RELACIONADO

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo

Además, señaló que el departamento dispone de 15 duplas psicosociales, conformadas por profesionales en derecho y psicología, adscritas a la Secretaría de Mujer y Equidad de Género, que atienden en cada provincia los casos relacionados con violencia contra la mujer.

Finalmente, el gobernador recordó que cualquier denuncia de este tipo puede realizarse a través de la línea púrpura 155 o de la línea de emergencias 123, canales habilitados para dar atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Cayó fábrica que adulteraba, envasaba y distribuía falsos medicamentos y suplementos deportivos

Cundinamarca

Más del 50% de muertos en accidentes de tránsito en Cundinamarca son motociclistas

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía archivó la indagación que cursaba contra el ministro Guillermo Jaramillo

Otras Noticias

Super Bowl

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El espectáculo será transmitido el 8 de febrero de 2026 y va a ser presentado por Apple Music.

México

¿Hay una tercera víctima en el caso de B-King y Regio Clown? Revelador testimonio genera preocupación

El caso de B-King en México da un nuevo giro tras las declaraciones de su mánager, quien sugiere que habría un tercer desaparecido.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de septiembre de 2025

Fútbol Profesional Colombiano

Revelan el primer técnico que fue descartado para Santa Fe: "no viene"

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos