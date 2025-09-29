En tiempo récord hallaron a extranjero acusado de abusar a una joven de 22 años en Cundinamarca

En La Mesa, Cundinamarca, fue detenido un hombre de 23 años, identificado como Jesús Antonio Gómez, de nacionalidad extranjera, señalado como presunto responsable de un grave caso de acceso carnal violento contra una joven de 22 años en área rural del municipio de Tena.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que en el departamento se actuará con toda la rigurosidad de la ley frente a delitos de esta naturaleza:

En Cundinamarca, quien atente contra la integridad de las mujeres, especialmente las niñas, se enfrentará a la justicia sin contemplación.

Según explicó el coronel Miguel Díaz, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, la captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial, luego de una investigación que se abrió el pasado 19 de septiembre, fecha en la que se registró la agresión.

En menos de una semana, la labor conjunta entre la comunidad, la Policía y el CTI de la Fiscalía permitió reunir material probatorio.

Gracias a la información ciudadana se recolectaron evidencias, cámaras de seguridad, entrevistas, reconocimientos y otros elementos que permitieron identificar al agresor. Este delincuente fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y actualmente se encuentra bajo medida intramural en centro penitenciario y carcelario.

Aumentan número de patrullas púrpura en Cundinamarca tras casos de violencia de género

En ese sentido, anunció que próximamente llegarán a Cundinamarca cuatro patrullas púrpura, coordinadas con la Policía, que se encargarán de atender de manera exclusiva casos de violencia de género.

Además, señaló que el departamento dispone de 15 duplas psicosociales, conformadas por profesionales en derecho y psicología, adscritas a la Secretaría de Mujer y Equidad de Género, que atienden en cada provincia los casos relacionados con violencia contra la mujer.

Finalmente, el gobernador recordó que cualquier denuncia de este tipo puede realizarse a través de la línea púrpura 155 o de la línea de emergencias 123, canales habilitados para dar atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.