Turista fue drogado y despojado de sus pertenencias en Chapinero tras caer en falso operativo policial

La estadía en Bogotá de Alex, un turista proveniente de Guatemala, se convirtió en una pesadilla.

El extranjero aseguró que fue víctima de un violento robo en la zona de Chapinero, donde delincuentes lo drogaron, lo intimidaron con un arma cortopunzante y lo despojaron de todas sus pertenencias y del dinero que llevaba en sus cuentas bancarias.

Turista fue drogado y despojado de sus pertenencias en Chapinero

Alex explicó que llegó a la capital el 17 de septiembre y se estaba hospedando cerca del Parque de los Hippies.

El día de los hechos salió a hacer unas compras en un supermercado de la zona y, al regresar a su alojamiento, un hombre de unos 50 a 55 años, vestido de forma elegante y cargando bolsas de mercado, lo abordó.

El sujeto le pidió indicaciones para llegar al hotel Hilton y aseguró ser extranjero, incluso mencionó que era costarricense. El turista, confiado al ver una aparente conexión centroamericana, decidió entablar conversación.

Modus operandi con el que robaron a turista en Chapinero

Mientras dialogaban, se acercó otro hombre de unos 35 años, quien fue incluido en la charla. De inmediato, este último cambió de actitud, tomó un tono autoritario y se presentó como un policía encubierto de la Dirección Antinarcóticos. Alegó que en sectores turísticos realizaba controles al azar contra el consumo y compra de drogas, lo que desconcertó a Alex.

El supuesto agente los condujo hacia una calle menos transitada, donde continuó con un interrogatorio insistente. El primer hombre mostró sus datos personales y abrió su billetera, en la que guardaba varios billetes, lo que hacía ver el procedimiento como legítimo.

En medio de la escena, incluso una mujer que pasaba por el lugar reforzó la mentira diciendo que cerca había una sede de la Fiscalía y que esos procedimientos eran “normales”.

El turista aseguró que desde ese momento comenzó a sentirse mareado y sin fuerzas, lo que lo llevó a someterse sin resistencia a las órdenes de los hombres.

La situación se tornó más grave cuando el falso policía tomó en sus manos su celular, su dinero en efectivo y su tarjeta bancaria. Bajo presión y con un cuchillo a la vista, lo obligó a entregar las claves de acceso de sus aplicaciones bancarias.

Ya tenía mi celular desbloqueado, mi tarjeta y me pedía las contraseñas de mis bancos. Yo estaba en shock, no pude gritar.

Al final, los delincuentes desaparecieron con sus pertenencias y, cuando Alex intentó perseguirlos, ya no encontró a nadie. Aturdido, buscó ayuda en un CAI de la zona, pero asegura que los policías no atendieron su denuncia argumentando que el caso no correspondía a su jurisdicción.

El guatemalteco tardó en bloquear sus tarjetas y esa demora fue aprovechada por los delincuentes, quienes realizaron transacciones fraudulentas que superaron los 10 millones de pesos.

Tras el hecho, Alex decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de advertir a otros viajeros sobre la peligrosa modalidad para doblegar a las víctimas en Bogotá.