"Se me ha propuesto detener casi que a la fuerza la inmigración": presidente Petro

En medio del evento de la Corte Constitucional denominado 'Entre ríos y saberes' que se desarrolló en Girardot, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro se refirió a la migración que ha venido aumentando en el mundo, y en particular, en el Tapón del Darién.

El mandatario colombiano aseguró que le han ofrecido detener a la fuerza el fenómeno migratorio que pasa o se queda en el territorio nacional.

“Solo por hacer una infidencia, a mí se me ha propuesto detener casi que a la fuerza la inmigración. No me veo yo con un látigo pegándole a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los Estados Unidos”, afirmó Petro en medio del acto.

El presidente Petro también hizo una alerta asegurando que el fenómeno migratorio continuará aumentando.

“La tensión va a aumentar porque ese millón se volverá dos, se volverá cinco, se volverá diez, se volverá 20, si no hacemos nada, si las cosas siguen igual. Se volverán 3.000 millones según el cálculo de la ciencia, no será solo Colombia”, explicó Petro.

Y reiteró el presidente: “Esa distopía que llaman de observar un país que se desocupa será lo que verán nuestros hijos y nuestros nietos, que serán partícipes del éxodo”.

El mundo le da la espalda a la ciencia: Petro

En medio del acto, el mandatario también aseguró que el mundo le ha venido dando la espalda a la ciencia.

“El mundo hoy, el mundo político, el mundo de la decisión, le da la espalda a la ciencia (…) el irracionalismo siempre filosóficamente es la antesala de la barbarie y la ciencia hoy está siendo desoída por la humanidad a partir del poder mundial, se le acepta, pero no se le aplica”, afirmó Petro.