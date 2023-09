Presidente Petro habla sobre el general (r) Díaz y asegura que nunca ordenó comprar más helicópteros

El presidente Gustavo Petro rompió el silencio frente a las denuncias hechas por su viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz, quien aseguró que al interior del Ministerio de Defensa se estarían presentando hechos de corrupción.

Petro aseguró que conoció al general mientras buscaba a miembros de la Fuerza Pública que estuvieran dispuestos a apoyar su proyecto político. Sin embargo, dijo que la primera decepción con Díaz se la había llevado al descubrir que solo había dado su respaldo “al final, cuando el triunfo era posible”.

Además, contó que efectivamente Ricardo Díaz le había hecho saber su intención de ser ministro de Defensa, pero que en ese momento ya sonaba el nombre de Iván Velásquez para ser cabeza de la cartera, debido a su “claro mensaje de lucha contra la corrupción”.

Conocí al general Diaz en mi idea de encontrar la gente de las fuerzas armadas que me ayudaría a construir una fuerza pública respetuosa de los derehos de la gente y sin corrupción; he encontrado muchos oficiales en este empeño, con algunos me he equivocado, con otros he…