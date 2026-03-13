Registraduría confirma reducción de más de 150.000 votos nulos en comicios legislativos

La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que de acuerdo con los resultados del preconteo de votos de las elecciones de Congreso de la República del pasado domingo, 8 de marzo, la participación aumentó y los votos nulos se redujeron frente a las elecciones legislativas de 2022.

En estas elecciones, la participación incrementó más de tres puntos porcentuales, al pasar del 47 % en 2022 a más del 50 % en 2026.

Un logro frente a la abstención

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó la importancia de este aumento en la participación. “En estas elecciones de Congreso, la participación aumentó más de tres puntos frente a las elecciones de hace cuatro años, esa es una cifra muy alta, hacía muchos años no superábamos la media del 50 por ciento en la participación de Congreso. Esos tres puntos son un logro muy importante de todo el Estado colombiano al hacer que la ciudadanía se haya animado a participar”, afirmó.

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A su vez, resaltó que el número de votos nulos se redujo en más de 150.000 con relación a los comicios legislativos de 2022.

“Esto dice dos cosas: primero, que muchos ciudadanos se animaron a votar de manera adecuada y segundo, que aquellos que de pronto tenían dificultades para entender la tarjeta electoral, cada vez mejoran más por cuenta de toda la labor pedagógica realizada”, sostuvo.

Garantías y llamado a la democracia

El Registrador Nacional informó que el escrutinio avanza con normalidad en todo el territorio, bajo la supervisión de jueces, notarios y registradores, con la participación de partidos y candidatos. “Más de 3.300 comisiones escrutadoras están haciendo escrutinios municipales, auxiliares, luego pasarán los departamentales y el escrutinio nacional, que es competencia del Consejo Nacional Electoral”, explicó.

Asimismo, advirtió que “las elecciones de Congreso y presidencia no son el fin del país, son al contrario una forma de demostrar cómo entre todos entendemos las libertades. La democracia no es el gobierno de las mayorías, no es uno contra otro, la democracia es la igualdad y la libertad para toda la ciudadanía”.