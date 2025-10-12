CANAL RCN
“Será el siguiente”: la delicada advertencia de Donald Trump al presidente Gustavo Petro

Ante el cuestionamiento de un reportero sobre si consideraba una conversación con el mandatario colombiano, respondió con una fuerte advertencia.

Foto: AFP

diciembre 10 de 2025
05:29 p. m.
En medio de las tensiones que se mantienen entre Estados Unidos y Colombia, en las últimas horas, Donald Trump lanzó una delicada advertencia al presidente Gustavo Petro.

Esta situación se presentó en una rueda de prensa, cuando le preguntaron que si consideraba sostener una conversación con los presidentes de México y Colombia frente a la ofensiva que adelanta contra el narcotráfico, el presidente estadounidense respondió:

No, la verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia.

¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"
¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"

La delicada advertencia de Trump al presidente Petro

Al mismo tiempo, Trump aseguró que el mandatario colombiano “va a tener grandes problemas si no se da cuenta”.

“Colombia produce mucha droga, tienen fábricas donde producen cocaína y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se dé cuenta o será el siguiente”, advirtió.

Espero que esté escuchando. Será el siguiente.

“Al parecer, son lancheros bombardeados”: presidente Petro sobre cuerpos hallados en La Guajira
“Al parecer, son lancheros bombardeados”: presidente Petro sobre cuerpos hallados en La Guajira

¿Por qué Trump dijo que el presidente Petro “será el siguiente”?

Estas declaraciones se dan en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia por la situación del narcotráfico. El mandatario estadounidense llamó en una oportunidad a su homólogo colombiano “líder del narcotráfico”.

Tras lanzar esta nueva advertencia al presidente Petro, explicó el por qué:

Porque no nos gusta que la gente mate a otros. Venden drogas, los matan en Estados Unidos. Colombia es un importante productor de drogas, en particular de cocaína.

Estados Unidos desarrolla una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga. Trump ha afirmado varias veces, desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los narcoterroristas llegarán muy pronto.

Esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, ha dicho Trump.

Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína
Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína

