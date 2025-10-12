“Será el siguiente”: la delicada advertencia de Donald Trump al presidente Gustavo Petro

En medio de las tensiones que se mantienen entre Estados Unidos y Colombia, en las últimas horas, Donald Trump lanzó una delicada advertencia al presidente Gustavo Petro.

Esta situación se presentó en una rueda de prensa, cuando le preguntaron que si consideraba sostener una conversación con los presidentes de México y Colombia frente a la ofensiva que adelanta contra el narcotráfico, el presidente estadounidense respondió:

No, la verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia.

La delicada advertencia de Trump al presidente Petro

Al mismo tiempo, Trump aseguró que el mandatario colombiano “va a tener grandes problemas si no se da cuenta”.

“Colombia produce mucha droga, tienen fábricas donde producen cocaína y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se dé cuenta o será el siguiente”, advirtió.

Espero que esté escuchando. Será el siguiente.

¿Por qué Trump dijo que el presidente Petro “será el siguiente”?

Estas declaraciones se dan en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia por la situación del narcotráfico. El mandatario estadounidense llamó en una oportunidad a su homólogo colombiano “líder del narcotráfico”.

Tras lanzar esta nueva advertencia al presidente Petro, explicó el por qué:

Porque no nos gusta que la gente mate a otros. Venden drogas, los matan en Estados Unidos. Colombia es un importante productor de drogas, en particular de cocaína.

Estados Unidos desarrolla una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga. Trump ha afirmado varias veces, desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los narcoterroristas llegarán muy pronto.

Esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, ha dicho Trump.