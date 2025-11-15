Presidente Petro reaccionó a la muerte de los menores en bombardeo del Ejército contra guerrilla en Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el sábado la muerte de seis menores de edad reclutados por guerrillas en el bombardeo más letal ordenado por el presidente Gustavo Petro, en una región amazónica del sur de país.

En medio de críticas preelectorales y presiones de Estados Unidos contra el mandatario para que detenga el narcotráfico, Petro ha intensificado la ofensiva contra los grupos armados con bombardeos que en la última semana dejaron 28 muertos.

Los menores fallecieron en un bombardeo anunciado el martes contra un campamento de las disidencias de la extinta guerrilla FARC en el departamento del Guaviare (sur), en la mayor operación de este tipo durante el gobierno de Petro, con 19 fallecidos.

"Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en un audio enviado a la prensa en el que confirmó la cifra de seis menores fallecidos, sin dar detalles sobre su edad.

La defensora responsabilizó a la guerrilla al mando del hombre más buscado del país, alias Iván Mordisco.

Sin embargo también aseguró que "las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños" bajo principios internacionales que "obligan a evaluar muy cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios".

Presidente Petro reaccionó a la muerte de los menores en el Guaviare

Mediante sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció de manera tajante sobre las muertes de los seis menores en estos bombardeos.

En su cuenta de X, el mandatario lamentó lo sucedido: "Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad", publicó.

Y agregó: "Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio".

Petro inició una cacería con millonarias recompensas para capturar a Mordisco, a quien compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar

Mordisco comanda la estructura disidente de las FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC), conformada por unos 3.200 rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno colombiano en 2016.

Estados Unidos revocó a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antinarcóticos.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, a Petro también le llueven críticas de la oposición que lo considera indulgente con los grupos armados en medio de su apuesta fallida de una salida negociada a décadas de conflicto.