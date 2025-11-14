Ejército confirma la muerte del soldado Andrés García en enfrentamientos con disidencias en Tibú

En medio de combates entre el Ejército Nacional y miembros de las disidencias en zona rural de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo de Planeta Rica, Córdoba.

El hecho se registró durante una operación militar en la que las tropas buscaban contener la presencia de grupos armados ilegales que mantienen presión sobre la región fronteriza.

Ejército mantiene operaciones y expresa condolencias

En la tarde de este viernes, unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano continúan desarrollando trabajos operacionales para restablecer la tranquilidad en la zona y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por la confrontación.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien perdió su vida en el cumplimiento del deber. Un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento", expresó el Ejército Nacional en su cuenta de X.

Las autoridades militares informaron que se mantienen los operativos de control territorial mientras avanza el proceso de identificación de los responsables del ataque.