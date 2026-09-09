Juliana Guerrero pactó con la Fiscalía tres años de prisión por fraude procesal

La exfuncionaria Juliana Guerrero acordó con la Fiscalía una pena de tres años de prisión por el delito relacionado con los documentos académicos que presentó para acceder al cargo de viceministra de Juventudes. La decisión ahora estará en manos de un juez.

El acuerdo con la Fiscalía

Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación relacionada con los títulos académicos que presentó para acreditar su formación y acceder al cargo de viceministra de Juventudes.

De acuerdo con la información conocida, Guerrero aceptó responsabilidad por el delito de fraude procesal, conducta que estaría relacionada con la presentación de los títulos señalados como falsos dentro del proceso que se adelanta en su contra.

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Como parte del preacuerdo alcanzado con el ente acusador, se estableció una pena de tres años de prisión. El acuerdo deberá continuar el trámite correspondiente ante la autoridad judicial competente.

El caso se originó por los cuestionamientos alrededor de los documentos utilizados por Guerrero para acreditar los requisitos necesarios para ocupar el cargo en el Viceministerio de Juventudes.

¿Qué sigue en el proceso?

Con la firma del preacuerdo, la Fiscalía y la defensa de Guerrero establecieron las condiciones del acuerdo que contempla la aceptación del delito de fraude procesal y la pena pactada.

Ahora, el proceso deberá avanzar en las instancias judiciales correspondientes para determinar la aprobación del preacuerdo y las condiciones en las que se hará efectiva la pena acordada.

El caso ha generado atención debido a que los documentos cuestionados fueron utilizados en el proceso mediante el cual Guerrero buscó acreditar su formación académica para desempeñarse como funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro.