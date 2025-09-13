CANAL RCN
Colombia

Piden mayor vigilancia en licitación de transporte para la Refinería de Cartagena

La Red de Veedurías de Colombia encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Servicio de Transporte Terrestre Público Especial.

Petróleo estable por expectativas en diálogos diplomáticos con Rusia
Refinería - Foto: Referencia Pixabay

Noticias RCN

Felipe Quintero

septiembre 13 de 2025
12:33 p. m.
La Red de Veedurías de Colombia encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Servicio de Transporte Terrestre Público Especial para el personal que labora en la Refinería de Cartagena, de Ecopetrol.

Según informó el presidente de la organización, Pablo Bustos, a través de una alerta ciudadana recibida de manera anónima, se advierte que varias de las compañías interesadas en participar en el proceso —HB, Amtur, Transmamonal y OAT— podrían haber conformado un supuesto acuerdo previo para repartirse o asegurar la adjudicación del contrato.

Posible pacto previo entre oferentes

De comprobarse la denuncia, se configuraría un escenario contrario a los principios de libre competencia, igualdad de condiciones y transparencia, pues aunque formalmente existiría pluralidad de oferentes, en la práctica el proceso estaría afectado por un pacto oculto entre las firmas.

Ante esta situación, la Red de Veedurías solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República ejercer una vigilancia estricta y oportuna sobre cada etapa de la licitación.

“Se trata de un servicio estratégico en una de las principales refinerías del país, por lo que la ciudadanía merece procesos contractuales limpios y sin acuerdos bajo la mesa”, señaló Bustos.

La organización reiteró su disposición de entregar a los órganos de control la información recibida para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se garantice la transparencia administrativa.

