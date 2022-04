Fiscalía pide que Jhonier Leal sea trasladado a La Picota o La Modelo

El caso de Jhonier Leal continúa en desarrollo luego de que este se retractara de aceptar los cargos por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández. Actualmente, el presunto culpable se encuentra detenido en una celda dentro del búnker de la Fiscalía, pero esto podría llegar a cambiar.

Noticias RCN consultó fuentes vinculados al proceso de Jhonier Leal que se hizo una solicitud para que este sea trasladado de manera inmediata a una cárcel convencional como La Picota o La Modelo mientras se adelanta el juicio en su contra por homicidio agravado y ocultamiento o destrucción de material probatorio.

“Con el fin de que se asigne cupo y se realice la remisión de forma inmediata del señor Yhonier Leal Hernández como quiera que las celdas del bunker son transitorias”, se lee en el documento expedido por la Fiscalía General de la Nación.

Según indicó en esta solicitud el fiscal Mario Andrés Burgos, “este delegado vislumbra que el actuar del imputado al retractarse de la aceptación a cargos realizada en audiencia de imputación corresponde a un proceder de forma desleal con la Administración de justicia y de la institución Fiscalía General de la Nación”

Por otro lado, el abogado de las víctimas del caso, denunció penalmente a Jhonier Leal por el delito de tortura.

Vea también: La Fiscalía contraataca y acusará a Jhonier Leal

El Inpec ya tiene en su poder la solicitud de la Fiscalía para trasladar a Jhonier a un a cárcel en Bogotá, que podría ser La Picota o la Cárcel Nacional Modelo.

Jhonier Leal se declaró inocente

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”, fueron las palabras de Jhonier Leal, las cuales cambiaron el curso de la investigación después de que hubiera aceptado la culpa.